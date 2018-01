Plebiscito de judiciales: Un 60% votó por acordar con el Poder Ejecutivo

El escrutinio primario culminó con 1472 votos por el SI y 1020 votos por el NO, pero esto no implica que exista una solución al conflicto. El acuerdo requiere la conformidad del 80% de todos los funcionarios judiciales, incluido integrantes de AFJU, no agremiados y jubilados.

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) decidió aceptar la propuesta de acuerdo presentada por el Poder Ejecutivo para solucionar el conflicto salarial que existe en el sector desde hace unos seis años. Un plebiscito organizado por AFJU para conocer la postura de los agremiados culminó con el 60% de los votantes aceptando la propuesta: 1.472 votaron por SI y 1.020 votaron por NO, según informó el secretario general de AFJU, Richard Ascurrein a Caras y Caretas Portal.

El pasado miércoles 20 de diciembre, el Poder Ejecutivo realizó una nueva oferta a la AFJU para destrabar el largo conflicto salarial en el Poder Judicial. La oferta mejoraba la que se realizó en febrero -que fue rechazada por amplia mayoría- pero no contempla la totalidad del incremento salarial ni de la deuda reclamada por los trabajadores.

El grueso de los funcionarios judiciales, nucleados en AFJU, tienen una sentencia judicial favorable que contempla un 21,6% de aumento salarial desde diciembre de 2012 a la fecha. La propuesta del gobierno contempla una formula que implicará un aumento del 18,8% de los salarios, con base en el reajuste de 7,76% que se otorgó en 2015 y dos aumentos de 5% en enero de 2018 y en enero de 2019. Además, se propuso reconocer la deuda generada entre el 23 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2017 y entregar una partida equivalente al 14% del salario previsto para este período (los funcionarios reclaman el 21,6%). Este pago se realizará en dos cuotas iguales a abonarse en los años 2018 y 2019.

La propuesta generó un arduo debate durante la última asamblea entre quienes planteaban aceptar la propuesta y quienes seguían afiliados al cobro del total de la deuda. Por este motivo, el gremio decidió realizar un plebiscito con voto secreto e instrumentó los mecanismos para facilitar la mayor participación posible, afirmó Ascurrein. La votación culminó el jueves 28 para los funcionarios de Montevideo y el viernes 29 para los trabajadores del interior. Todos estaban habilitados a votar por correo, por lo que los votos llegaron hasta las últimas horas de este martes.

En este sentido, Ascurrein destacó la alta participación que hubo (votaron unos 2.500 funcionarios) y el resultado ajustado de la votación. En este sentido, el escrutinio primario mostró una supremacía del SI, que logró el 60% de los votos. A partir de ahora, la AFJU informará a los agremiados sobre el resultado de la votación y posteriormente se informará al Poder Ejecutivo de la decisión de aceptar la propuesta de acuerdo, dijo Ascurrein.

Sin embargo, el dirigente afirmó que este resultado no implica la solución al conflicto salarial, en atención de la cláusula prevista por el Poder Ejecutivo. El gobierno pretende que el convenio colectivo sea ratificado por el 80% de los funcionarios representados por AFJU. En este sentido, Ascurrein explicó que “el paso que sigue no es sencillo”.

El problema radica en que ese porcentaje (80%) incluye a los funcionarios agremiados a AFJU, los trabajadores no agremiados al sindicato y aquellos que se jubilaron en los últimos años. Por eso, para alcanzar el 80% es necesario que quienes votaron por NO se plieguen a la mayoría, y que también lo hagan quienes no están agremiados. Esto es relevante ya que los créditos laborales son individuales; si un trabajador que votó por NO quiere seguir adelante con su reclamo puede hacerlo.

Sin embargo, Ascurrein se mostró confiado en qué esta pueda ser una solución: “Es un proceso largo, desgastante. Esperemos que pueda ser una buena salida. Este es el primer paso para la firma del acuerdo, ahora hay que llegar al 80% y veremos si se llega. Pero hasta que no se tenga ese 80% no se puede decir que finalizó el conflicto”, afirmó Ascurrein.