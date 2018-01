Policía de Tránsito: está en curso el Operativo Retorno

Desde la Unicom se informa que la Dirección Nacional de Policía de Tránsito (DNPT) está llevando adelante el Operativo Retorno, tal como sucede en toda la temporada estival durante cada fin de quincena.

Con el fin de evitar los embotellamientos, recomiendan llegar a destino antes de las 18 horas o salir del punto de partida luego de las 21 horas. El control comenzará a las 16 horas y culminará cuando lo disponga el jefe del servicio. También se indica que se cuenta con refuerzo aéreo.

Las recomendaciones son: chequear el vehículo antes de salir, controlando frenos, luces y neumáticos; salir con tiempo suficiente para evitar atascos por rutas colapsadas; no hablar por celular mientras se conduce; los niños menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero del auto y en la silla de seguridad adecuada a su tamaño; en caso de ir en moto, se recuerda que los niños que no lleguen a los posapiés no pueden viajar, y los que viajen deben llevar chaleco reflectivo y casco certificado bien abrochado.