Productores de Canelones exigen eliminar el 0 alcohol para conducir

En medio del camino rumbo a Durazno, surgen las primeras impresiones de productores que reclaman medidas y cambios al gobierno.

Caras y caretas conversó con un herrero (Julio Colombo), de la localidad de Colorado que vive del trabajo que le llevan los quinteros de la zona. El trabajador dijo que ” Hace años que se vienen cayendo las quintas y el trabajo es escaso; la uva no vale lo que tiene que valer y el problema que terminó con las quintas es la libreta 0, nadie puede tomar un vasito de vino a las 12, paso de haber unas 400 bodegas y ahora anda en el entorno de 80, entonces no hay salida de vino y no hay quintero tampoco. Si el vino no se puede vender, se hace imposible”

Consultado sobre las consecuencias en su rubro, el herrero sustuvo que “Antiguamente tenia entre 15 y 20 rejas para afilar todos los días y ahora hay nada. Si el gobierno no cambia, esto se hace más dificil día a día”, concluyó.