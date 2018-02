Prófugos quienes llevan el grueso del botín de la joyería del Enjoy Conrad

Detuvieron a nueve personas de nacionalidad mexicana sospechosos de participar en el asalto a la joyería del Enjoy Conrad, cuatro de ellos fueron detenidos en Tres Cruces, pero están prófugos los que tienen el grueso del botín, con algunas joyas que superan los US$ 400.000.

Sobre las 20 horas de este martes, trece personas ingresaron a una de las joyerías del Hotel Enjoy Conrad, de Punta del Este, y luego de reducir al guardia de seguridad, fueron hasta la joyería ubicada en el primer piso, la asaltaron y fugaron en una camioneta matriculada en Montevideo, la que dejaron en la Plaza México, lugar relevante teniendo en cuenta que las nueve personas hasta ahora apresadas son de nacionalidad mexicana.

La Policía ya detuvo a nueve personas -cinco en Maldonado, cuatro en la terminal montevideana de Tres Cruces-, sin embargo, de los cinco fugados no se tiene mucha pista y son, casualmente, los que tienen el grueso del botín, donde hay joyas de valor que van desde US$ 10.000 hasta otras que superan los US$ 50.000 y ediciones especiales de relojes de casi medio millón de dólares. Justo ayer la joyería había recibido una remesa de artículos para deleite de los cacos.