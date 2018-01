Rafa García estaría dispuesto a volver

Nacional sige en la búsqueda de un delantero y un zaguero, a pesar que el “Cacique” Medina ha dicho que es un tema que manejan sin apuro, que no se pusieron una fecha para la contratación, pero que si no llega para el cierre del período de pases, no contratarán a esos jugadores.

En los tricolores han hablado con Rafael García que está a préstamo en Atlético Tucumán, el futbolista está a fin de venir, él se siente muy identificado con el club, pero tiene contrato y todo depende de los albicelestes tucumanos.

El técnico, Ricardo Zielinski, ya ha dicho que cuenta con García como titular, al igual que con Andrés Lamas, el ex Defensor, a quién contrataron recientemente, por lo que parece difícil la vuelta de Rafa. Por ahora esa es la alternativa.

En cuanto al delnatero sigue sin haber novedades concretas, esperan solucionar el tema en breve.