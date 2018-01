Reivindicación ruralista incluye que Mides no asista a menores de 35 años

El diario El País pone al tanto de la ciudadanía de cuál es la plataforma reivindicativa de los sectores rurales: rebajar el precio de los combustibles o su libre importación; reducción de la contribución inmobiliaria rural; evitar la duplicación de pagos de Impuesto de Primaria; reducción de las tarifas de energía eléctrica; exoneración de los aportes al BPS de productores pequeños y colonos de menos de 50 hectáreas; más firmeza en el combate al abigeato; mejorar la seguridad pública; que el Mides no asista a más personas de menos de 35 años; cerrar acuerdos comerciales con otros países; el dólar a $ 36; bajar el precio del gasoil de $ 40,40 a $ 26.

Conclusión: los ruralistas pretenden que el Estado (todos los ciudadanos) lo asista a ellos, pero no a los pobres. La no duplicación del pago en el impuesto de Primaria, es para, obviamente, favorecer a quienes tienen más de una propiedad (no es por los productores de menos de 50 hectáreas, seguro). Que el Mides no asista a menores de 35 años es una maldad, sobre todo teniendo en cuenta que están pidiendo un combustible más barato, pero demuestran que pueden pagarlo caro cuando realizan marchas en vehículos, avionetas incluidas. Ni una caminata.