Benech dijo desconocer si será el sucesor del ministro Aguerre

A través de Informativo Sarandí, aunque aún no hay confirmación oficial, se hizo pública la renuncia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, quien fuera nombrado por el presidente José Mujica el 1 de marzo de 2010 y continuara en el cargo con Tabaré Vázquez. Sin embargo, sorpresivamente, Aguerre renunció, justo en un momento muy sensible para el agro, si recordamos que el sector rural están en plena puja con el gobierno debido a lo que consideran una baja sensible en la rentabilidad de los negocios y la necesidad de ser subvencionados por el Estado.

Caras y Caretas Portal intentó hablar con Aguerre, pero no atendió la llamada. Quien sí lo hizo fue el subsecretario Enzo Benech, quien dijo que no podía responder por el ministro. Consultado sobre si sería el próximo titular de la cartera, contestó riendo: “No sé nada, no tengo ni idea; estoy de licencia”.