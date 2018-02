Con Ricardo Villalba: “Saltimbanquis es mi murga”

¿Se puede decir que Saltimbanquis es tu gran amor?

Totalmente, es mi murga, es la murga de la que era hincha antes de salir en Carnaval. Muchos no saben, pero por el año 1985 sacaba los Saltimbanquis en Mercedes. Había venido a pedirle permiso a Enrique [Espert] para sacar la murga allá, y en esa misma época tuve la posibilidad de salir, pero por asuntos laborales no pude. En 1990 decidí venirme y de ahí en adelante, cuando la murga salió, estuve con ellos.

Hoy vuelve la murga y con ella varios compañeros de aquellos años.

Sí, hay muchachos con los que después del 90 no había compartido ni una tabla más; después de 1998 pasó lo mismo, hoy somos ocho o nueve viejos Saltimbanquis.

¿Cómo fue ese llamado para salir este año?

Imaginate, año a año esperando que la murga saliera, porque en realidad somos todos hinchas, y siempre que sí y que no, hasta que nos confirmaron que realmente salía. En ese momento no lo podía creer. Esta experiencia me provocó una emoción tremenda desde el primer ensayo. Quizás haya gente que no entienda lo que digo, pero para mí es muy importante, muy emotivo.

¿Cómo te sentiste en el Teatro de Verano?

Para la gran mayoría de nosotros, cuando nos decían Saltimbanquis en el Teatro de Verano de nuevo, es el regalo más grande que nos podía hacer el Carnaval a la edad que tenemos… porque ya estamos más cerca de dejar que de otra cosa. Entonces el hecho de decir Saltimbanquis sobrepasa todo. Es un gran regalo de dios Momo, Enrique [Espert], Eddy [Espert] y Nelson [Ferro]. A la vista está lo que fue con la gente, la hinchada, fue inolvidable.

Ya están en la competencia oficial y antes de la actuación había una expectativa muy grande.

Es una murga muy grande y muy profesional, de ahí la expectativa. Por suerte estamos trabajando muy bien. Y gusta. Lo principal es poder presentar un buen espectáculo, que la gente lo disfrute. Ese es nuestro objetivo.

¿Cómo analizás las transformaciones que ha tenido el Carnaval en los últimos años? Una mayor profesionalización de los grupos, de sus integrantes, de los espectáculos.

Sí, claro, el Carnaval es cada vez más profesional. Saltimbanquis intenta mantener la esencia, porque es muy difícil para esta murga mostrarse como un conjunto de estos tiempos. La gente quiere ver a Saltimbanquis como la dejó de ver; en cada escenario la gente espera su ritmo, su canto, la fuerza en el coro, sus arreglos corales, el estilo de cupletear. Había que mantener todo eso, pero a la vez era una parada muy difícil porque la gente hace mucho tiempo que no ve este estilo de murga. Inclusive hay muchos chiquilines que vieron Saltimbanquis por internet, pero que no la vieron en vivo. Nos jugamos por eso y nos hemos dado cuenta de que la murga con ese estilo gusta mucho.

¿Cuántos años llevás en Carnaval?

En Montevideo, desde 1990. Pero empecé con 15 años en Mercedes, en 1979.

¿Había mucha gente de Mercedes en el teatro?

Vinieron dos ómnibus completitos a ver la murga. Hay muchos hinchas de Saltimbanquis allá, tiene que ver con aquella murga que yo sacaba en Mercedes. Para ellos también fue una emoción tremenda que volviéramos a salir.

¿Siempre saliste en murgas?

No, salí un año en Zíngaros [parodistas], en 2002. Después sí, siempre murga. Arranqué con Saltimbanquis, Milonga Nacional, La Nueva Milonga, Los Pierrots, Don Timoteo, Diablos Verdes, Momolandia, La Margarita, Los Patos Cabreros y alguna más que se me olvida.

El Canario siguió frente al espejo, haciéndose unas rayas, como él dice: “Después me miro lo que me hice al espejo y me río solo”.