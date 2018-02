Sutcra rechaza participar en movilizaciones de “autoconvocados”

El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) aclaró que no adhiere ni convoca, ni participa, y “mucho menos comparte” el llamado a participar en las distintas movilizaciones de los llamados “Autoconvocados”.

Indica la organización sindical que “es la única representante oficialmente reconocida de los trabajadores asalariados sindicalizados y no sindicalizados del transporte de carga”, tanto para las negociaciones colectivas como para el llamado o convocatoria de una movilización “de nuestro sector”.

Por esta razón el Sutcra quiere dejar “bien en claro” que “no adhiere, ni convoca, ni participa, y mucho menos comparte el llamado a participar en las distintas movilizaciones de los llamados autoconvocados”.

“Las distintas reivindicaciones planteadas por este grupo responden pura y exclusivamente al sector Patronal del Agro, ahora ampliado a otros rubros, como el transporte, dejando en evidencia que el reclamo es un problema de clase que nada tiene que ver con los trabajadores y que no solamente no nos representa sino que además dentro de sus propuestas ataca las distintas políticas sociales del gobierno que tienden a cubrir a los sectores más pobres de la población, con quienes si nos sentimos hermanados”, agrega.

Madiante un comunicado el Sutcra “informa a los trabajadores del sector que no tiene ninguna obligación de participar en estas convocatorias y que no deben sentirse amedrentados por sus patrones cuando son llamados a concurrir en las mismas para manejar sus vehículos aunque les paguen el jornal por hacerlo”.

Subraya el sindicato que los trabajadores del transporte “somos contratados para transportar mercaderías y no para hacerle de bulto y numero en sus reivindicaciones que solo atienden a que sus ganancias crezcan mientras nos siguen explotando”.

“Nuestra tarea solidaria es con nuestros hermanos de Clase, con los trabajadores, no con los patrones”, sentencia el Sutcra.