El temor a Lula: Una censura disfrazada de condena

El 24 de enero se realizará el juicio en segunda instancia contra el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva. Como no existen pruebas, se hará por convicción. Y como no hay votos, es probable que haya condena.

El 12 de julio pasado, el juez Sérgio Moro condenó al expresidente brasileño Lula Da Silva a nueve años y medio de prisión, prohibiéndole ocupar cargos públicos. Moro está empeñado en que Lula recibió por parte de la empresa brasileña OAS un tríplex (apartamento de tres pisos que se comunican internamente) en el edificio Solaris, en el balneario paulista Guarujá. El tríplex en cuestión, según Moro, habría sido una coima que el expresidente recibió a cambio de contratos con la petrolera estatal Petrobras. Sin embargo, la defensa de Lula, liderada por el abogado Cristiano Zanin Martins, habría demostrado que la acusación es falsa y que Lula no es dueño de nada. Tanto es así que el propio Moro, luego de dar varias vueltas sobre el caso, dice actuar por convicción porque carece de pruebas. Entonces, si es así, Lula no debería tener problemas para salir airoso de la 8ª sala del Tribunal Regional de la 4ª Región (TRF4), con sede en Porto Alegre, pero los antecedentes del trío de jueces que decidirá sobre el caso dan por tierra con cualquier pronóstico.

El rígido TRF4

Sí, es cierto, parece increíble que algo que suena a calmante, sirva para un buen dolor de cabeza. Esta suerte de tribunal de apelaciones denominado TRF4 -conformada por los jueces João Pedro Gebran Neto (relator), Leandro Paulsen y Victor Luiz dos Santos Laus- no ha sido nada contemplativo con quienes han recurrido a él. Y si no, veamos lo que marca un estudio de la revista Veja: a julio de este año, el trío de jueces analizó 47 sentencias de Moro, revocando sólo 19% de ellas (cinco condenados en primera instancia fueron absueltos por falta de pruebas y cuatro absoluciones de Moro fueron convertidas en condenas). En 34 casos hubo acuerdo con lo dictado por el juez en cuanto a la culpabilidad, aunque ocho de esas penas se alivianaron y 16 fueron agravadas. Mientras tanto, en cuatro se mantuvieron las absoluciones. Veja dice: “La reputación de ‘línea dura’ de la 8ª sala del TRF4 se traduce en la suma de 487 años de prisión en el Lava Jato determinados por los jueces de apelaciones ante los 398 años decretado por el juez federal en los mismos procesos”.

No te detengas

Veja, una de las revistas más enfrentadas al PT desde que este asumió el poder en Brasil, también asegura que los jueces Gebran, Poulsen y Laus son lentos y sus sentencias suelen demorar una media de 410 días (un año, un mes y 15 días). Sin embargo, todo Brasil asegura que en este caso la demora no existirá. La razón es obvia: de esta sentencia depende que Lula pueda ser candidato en las presidenciales de octubre de 2018. Y las malas lenguas aseguran que al poder eso no le sirve. Es que los resultados de las distintas encuestas marcan que el exmetalúrgico devenido en expresidente es quien corre con más chance de ganar las elecciones. La encuesta más pesimista le da 34% de votos en la primera vuelta y poco más de 50% en la segunda, independientemente del contrincante que tenga. Mientras tanto, Temer sigue en picada, lo cual no es un problema pues no puede ser candidato a nada en las próximas elecciones. No está en Planalto su futuro, sino en realizar las reformas antipopulares que está llevando a cabo con éxito para la clase que representa, evitando que se quemen los que sí pueden disputar el sillón a Lula.

También es cierto que, con los números de los sondeos a la vista, es escandaloso dejar a Lula fuera de la reyerta electoral, pero el poder no se va a estar haciendo problemas por esas pequeñeces.

Una vuelta peligrosa

No se trata de andar por la vida defendiendo a posibles culpables por su nombre, apellido o apodo ni intentando que se salven los menos malos. Quizá sí por sus intereses. Lula fue una decepción para una parte del pueblo brasileño, pero aun así corre con clara ventaja para obtener la presidencia, pues otra parte de ese pueblo lo apoya para salir del atolladero actual. Porque hay al menos dos cosas que no se pueden obviar: con Lula todos los brasileños tuvieron derecho al arroz con porotos, y por otro lado, por más aburguesado que esté, Lula nunca dejó de ser un obrero. El tipo puede hablar de pobreza porque la vivió, puede compadecerse del que tiene hambre porque él la tuvo y puede llorar sin vergüenza porque conoce el poder de las lágrimas en contraposición con la rebeldía que genera en la gente simple el discurso soberbio de quien todo lo tuvo. O sea, el hombre y la mujer de pueblo ven en Lula a un semejante y están dispuestos a perdonarle sus pecados porque pueden perdonarse los pecados propios.

La derecha o la burguesía rancia son otra cosa. Les resulta difícil fomentar lo que no conocen, se les complica el mínimo de empatía con el pobre porque están acostumbrados a no verlo, y ven en los trabajadores a enemigos potenciales porque jamás pertenecieron a esa clase.

Quedan pocos días para conocer el fallo de segunda instancia que condenará al expresidente o lo absolverá y liberará su camino al palacio de Planalto. Pocos días para que buena parte del futuro de América Latina comience a conocerse.