Topolansky desmintió información de Búsqueda sobre candidatura de Mujica

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, se refirió de manera tajante al artículo de Búsqueda de este jueves, donde se afirma que Mujica estaría dispuesto a ser candidato siempre y cuando le dejen elegir el vice: “Me parece el peor de los escenarios; no sé de dónde sacó eso Búsqueda”, sostuvo y reiteró: “Me parece el peor escenario porque nosotros intentamos de llegar a una candidatura, de cubrir un período y hay una planificación, una idea de desarrollo de programa y qué estamos diciendo, ¿que alguien se va a presentar y se va a enfermar o la va a quedar? No, es horrible. Como alternativa es la que más descarto. Además tenemos un mecanismo estatutario que es el siguiente: proponemos los candidatos al finalizar nuestro congreso del programa, habilitamos la participación de todos para las internas, y después es el Plenario Nacional el que completa la fórmula. Ese es el mecanismo del Frente”, afirmó.

“Lo he dicho hasta el cansancio, como sector político el MPP no ha discutido el tema porque estamos trabajando en el programa. El Congreso del Frente es el 1º de diciembre; allí se va a resolver el programa y en la finalización, las candidaturas”, aseguró Topolansky, y agregó: “Se podrá pensar que las estamos trabajando desde ahora, pero nosotros, en particular, tenemos un plenario sectorial de programa. Porque después hay que ver quién va a llevar adelante ese programa”, sostuvo.

La vicepresidenta explicó que “habrá conversaciones de compañeros con compañeros, con otros sectores o con lo que fuere, pero una discusión o un camino sobre el tema, y eso aún no está discutido. Cada uno puede tener su opinión personal y darla si lo considera oportuna. Yo he preferido no hablar, salvo que he dicho que me parece que los tres compañeros más emblemáticos del Frente que son Tabaré, Danilo y Pepe, no, eh, eh [titubeos]; convendría que vinieran otras caras”, indicó, reforzando su idea con un “es lo único que he dicho. Estoy convencida que llegó esa hora. No es nada prohibicionista sino que creo que si como FA nos unimos en los recambios… después es más difícil la situación y a veces la vida nos obliga a recambio, y eso es mucho peor como escenario. Y son todos veteranos ellos tres. No les deseo nada malo, ojalá que no, pero soy realista”, aseveró.

Consultada sobre si Yamandú Orsi, Daniel Martínez y Carolina Cosse implicaban ese recambio, Topolansky dijo que sí, que esos eran los nombres que hay y alguno más y que puede aparecer otro.