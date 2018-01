Trabajadores de Canal 12 paran por un despido y en defensa de su “cooperativa”

El despido de un trabajador desató el conflicto en Canal 12-Teledoce (Sociedad Televisora Larrañaga SA). La Asociación de Empleados de Teledoce (Adet) decretó un paro de actividades, sin guardia gremial, para este miércoles 10, a partir de las 14:30 horas, para analizar la marcha de un conflicto que se extiende hace varios meses y que tiene como trasfondo la decisión de la emisora de finalizar el vínculo con la denominada “cooperativa”. La asamblea se realizará en la sede de Alpargatas.

El conflicto se inició meses atrás. Los representantes de la empresa plantearon la posibilidad de terminar con la “cooperativa” de ADET. Se trata de una conquista de los trabajadores de Teledoce sobre mediados de los años 80, por la cual -entre otros beneficios- los trabajadores tienen la posibilidad de canalizar hasta un 25% de sus salarios por la cooperativa y adquirir productos en empresas del grupo empresarial con una bonificación de hasta el 35%. Esto implica un aumento de casi un 8,9% de los salarios, que sólo se efectiviza a partir de la compra.

La empresa alegó que dejar de la lado la “cooperativa” implicaría un ahorro de 192 dólares al año y se comprometía a que si Adet renunciaba a ese derecho no se otorgaría el aumento del 4% en enero al área gerencial previsto en el Consejo de Salarios. Adet se negó y se inició un proceso de debate en la interna de Teledoce. En ese contexto, la empresa pagó los aguinaldos sobre el filo del plazo legal (el 20 de diciembre a las 20:17 horas), aduciendo problemas de liquidez, cuando esta partida siempre se pagaba varios días antes.

El 27 de diciembre la empresa realizó una nueva propuesta a Adet: extraer de la “cooperativa” las compras de supermercado y farmacia. Esto significaría un ahorro de unos 120 mil dólares anuales. El gremio volvió a negarse, aduciendo que en el último año Teledoce vendió publicidad por unos 30 millones de dólares. A esto se le sumó la decisión de la empresa de despedir a un operador de vide tape, por lo que el gremio solicitó su reintegro y aprobó un cuarto intermedio para retomar las negociaciones.

En las últimas horas, Teledoce informó que mantenía la decisión de despedir al trabajador e insistir con renegociar el acuerdo de la “cooperativa”. Ante esto, Adet aprobó el paro de actividades sin guardia gremial para este miércoles. La postura del gremio se sustenta en que la “cooperativa” es un logro histórico de los trabajadores de Teledoce. “El miércoles hay paro en defensa de las conquistas de los trabajadores de los años 80, que resignaron un aumento salarial a cambio de la creación de la cooperativa”, dijo una fuente a este medio. Asimismo, recordaron que si Teledoce decide romper el vínculo con la “cooperativa” debe otorgar un aumento salarial de 4,2% a los trabajadores, según se desprende del último acuerdo en el Consejo de Salarios.

En este contexto, a la interna de Canal 12 existe molestia con la decisión de la empresa de romper el acuerdo con la “cooperativa”, cuando se prepara una megaproducción para la cobertura del Mundial Rusia 2018, que implicará el viaje de 23 periodistas y trabajadores al país europeo. En una carta enviada por el contador Eduardo Radio -gerente de Teledoce- a fines de 2017 se justificaba esa cobertura prevista para el Mundial pero establecía la necesidad de nuevos ajustes en la estructura del gasto.

En la misiva se señala que el último año no fue fácil para la empresa. “Vamos a ser muy prudentes y llegaremos al 2018 con una pesada carga que nos deja el 2017. Por un lado tenemos la esperanza puesta en el Mundial de Rusia, una apuesta muy alta que seguramente sabremos honrar, pero allí no está la salvación, es un negocio que termina cerrando en sí mismo. Es imposible que siendo un canal de aire no vayamos por más y mejor. La experiencia de Rio fue muy valiosa y subimos la vara. Rusia 2018 marcará un momento alto de nuestra programación pero son sólo 45 días”, dice el texto al que accedió Caras y Caretas Portal.

Pero al mismo tiempo se señala que existe un “panorama incierto”. “Algunos analistas hablando de un leve repunte en el correr del 2018 y ojalá que así sea. Mientras eso no ocurra, o no se refleje en mayor número de avisadores, tendremos que hacer varios sacrificios y buscar un importante rediseño, que logre que con iguales recursos, hagamos más”. “De cada uno de nosotros depende que salgamos sanos y salvos de esta tormenta que viene durando mucho más que lo que yo mismo pronostiqué el año pasado”, agrega la misiva.