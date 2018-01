Uruguay y dos premios por el manejo de su deuda

La emisión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de un bono en moneda local con vencimiento en 2022, fue valorado en forma positiva por las empresas del sector financiero. Tanto que fueron el motivo de dos premios internacionales. Uruguay ganó el Sovereign Liability Management Deal of the Year (Gestión de Responsabilidad Soberana) y el Local Currency Bond of the Year (Oferta de Bono en Moneda Local) de LatinFinance, una empresa de análisis del sector financiero, con sede en Estados Unidos.

El bono global fue por 1.250 millones de dólares, en una tasa fija nominal (sin indexación a la inflación) en moneda local, es decir, en pesos. La medida permitió recaudar 1.000 millones de dólares en efectivo; el resto del dinero se utilizó para financiar una operación de cancelación de pasivos (recompra de títulos internacionales y canje de títulos locales), que se realizó ese mismo día.

Esta operativa permitió reducir los costos de endeudamiento del país, reducir su deuda en dólares y diversificar su base de inversionistas, dice un artículo publicado por Kevin Grey, en el portal de la revista LatinFinance. Esto hizo que Uruguay fuera premiado con esas dos distinciones.

“Hasta entonces, nuestras emisiones globales estaban vinculadas a la inflación. (En esta) queríamos centrarnos en la desdolarización de algunas deudas y creíamos que las condiciones eran correctas para emitir un bono global en pesos nominales”, afirmó Herman Kamil, director de la Unidad de Gestión de Deuda Pública del MEF, a LatinFinance.

Posteriormente, Uruguay volvió a realizar una emisión en el mercado internacional de un bono en moneda local con tasa fija a 10 años. Asimismo, Kamil dijo que Uruguay seguirá analizando la posibilidad de otras emisiones y no se descarta volver a emitir bonos en dólares. “Es algo que queremos seguir desarrollando. Pero también creemos que es importante regresar al mercado del dólar porque creemos que la curva del dólar necesita una actualización”, expresó Kamil.