Uruguay perdió en el debut del Sudamericano femenino sub 20 en Ecuador

La selección uruguaya sub 20 perdió 1-0 frente a Venezuela, en el debut del Sudamericano de la categoría que se juega en Ecuador,

Sudamericano Femenino Sub 20

Este domingo la selección sub 20 de Uruguay, perdió 1-0 ante Venezuela en el Estadio Olímpico de Ibarra en el debut del Sudamericano de la categoría que se desarrolla en Ecuador.

El único tanto del partido lo convirtió Deyna Castellanos cuando finalizaba la primera parte. Las dirigidas por Ariel Longo tendrán fecha libre en esta jornada de martes, y volverán a jugar el jueves 18 de enero frente a Brasil, a las 21:15 horas (hora de Uruguay).

Este certamen otorga dos lugares para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub-20 de Francia 2018. El campeón y vice-campeón obtendrán los cupos.

CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 20 ECUADOR 2018

Grupo B – 1° Fecha

Venezuela 1-0 Uruguay

Goles: 45+1´ Deyna Castellanos (VEN)

Estadio Olímpico de Ibarra (Ecuador).

Hora: 17:00 horas (19 horas de Uruguay)

Árbitra: María Victoria Daza (COL)

Asistentes: Lucía Hurtatiz (COL) y Mayra Sánchez (COL)

4° árbitra: Priscila Vásquez (PER)

VENEZUELA

Titulares

13 – Nayluisa Cáceres

22 – Iceis Briceño

4 – Sandra Luzardo

3 – Hilary Vergara

6 – Gerardine Olivo

5 – Hilaris Villasana

10 – Yerliane Moreno

8- Nathalie Pasquel (74´ Génesis Florez)

18 – Jeismar Cabeza (90+1´ Yulieska Suárez)

7 – Daniuska Rodríguez

9 – Deyna Castellanos

DT: José Catoya

Suplentes

1 – Alexa Castro

12 – Juliana Gómez

2 – Verónica Herrera

11 – Yailyn Medina

14 – Naiyerlyn Ropero

15 – Claudia Quintera

16 – Yulieska Suárez (90+1´ Jeismar Cabeza)

17 – Fátima Lobo

19 – Génesis Florez (74´ Nathalie Pasquel)

20 – Camila Pescatore

21 – Greisbell Márquez

URUGUAY

Titulares

12 – Josefina Villanueva

4 – Carina Felipe

3 – Daiana Farías

2 – Fátima Barone

14 – Antonella Ferradans

18 – Naiara Ferrari

15 – Agustina González

20 – Luciana Gómez

6 – Belén Yuvet (61´ Micaela Domínguez)

9 – Cecilia Gómez (89´ Esperanza Pizarro)

7 – Ángela Gómez (74´ Tamara García)

DT: Ariel Longo

Suplentes

1 – Agustina Sánchez

16 – Sofía Ramondegui

19 – Micaela Domínguez (61´ Belén Yuvet)

5 – Lucía Pérez

8 – Karol Bermúdez

11 – Esperanza Pizarro (89´ Cecilia Gómez)

21 – Tamara García (74´ Ángela Gómez)

Calendario:

Primera Fase – Grupo B

Domingo 14/01 – 17:00 hs (19:00 hs de Uruguay) – Venezuela 1-0 Uruguay

Jueves 18/01 – 19:15 hs (21:15 hs de Uruguay) – Brasil vs. Uruguay

Sábado 20/01 – 17:00 hs (19:00 hs de Uruguay) – Uruguay vs. Bolivia

Lunes 22/01 – 17:00 hs (19:00 hs de Uruguay) – Chile vs. Uruguay