Vacuna contra la fiebre amarilla: con certificado médico y con cédula de identidad uruguaya

Sólo se inoculará contra la fiebre amarilla a quienes presenten certificado médico, ya que, por una parte tiene contraindicaciones y, por otra, hay lugares de Brasil en los que no se necesita; no se vacuna a extranjeros sin documentación uruguaya.

Hasta el viernes, 1.666 personas se vacunaron contra la fiebre amarilla. Ahora se precisará certificado médico, anunció el ministro interino de Salud Pública, Jorge Quian: “Las agencias recomiendan a los pasajeros que se vacunen quienes vayan a cualquier parte de Brasil. Cada pasajero tiene que consultar si tiene que recibir vacuna. Porque además si van a Florianópolis, Santa Catarina, Recife, Natal, Maceió… no tienen que ser vacunados y no van a ser vacunados cuando vayan al lugar”, afirmó.

Como hay escasez mundial de la vacuna contra la fiebre amarilla, no se da la dosis a extranjeros. También se exige certificado médico, porque hay personas que no pueden inocularse contra ese mal: “Lo que hemos visto es que esta vacuna tiene contraindicaciones y no es responsabilidad del vacunador resolver si la persona se la puede dar o no”, expresó Quian, quien agregó que esta contraindicada para personas mayores de 60 años, quienes estén con tratamiento de inmunodepresores, mujeres embarazadas y en período de lactancia.