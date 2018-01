Vázquez sobre el agro: Apuesta al diálogo y soluciones “sector por sector”

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, convocó a las gremiales del sector agropecuario a formar una mesa de trabajo para buscar soluciones y atender la problemática del sector, pero defendió las políticas impulsadas por el gobierno. Vázquez aseguró que este gobierno y los anteriores “han hecho muchas cosas” por el sector agropecuario.

El mandatario se reunió este viernes con representantes de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), la Asociación Nacional de Productores de Leche y de la Comisión Nacional de Fomento Rural, en un contexto de movilización de un grupo de productores rurales en varios puntos del país. La Federación Rural del Uruguay (FRU) decidió no asistir a la reunión.

Vázquez fue acompañado por el ministro de Ganadería, Enzo Benech, el ministro de Economía, Danilo Astori, el canciller Rodolfo Nin Novoa, y el director de la OPP, Álvaro García. En este contexto, el mandatario aseguró –en conferencia de prensa- que el único camino para superar esta instancia “es el del diálogo”. Por este motivo, el mandatario convocó a las diferentes gremiales a formar una mesa de trabajo, que busque soluciones a los principales problemas de los productores rurales.

En esa mesa de trabajo se analizará los problemas de cada uno de los sectores y las posibles soluciones y se determinará “qué propuestas pueden ser llevadas por el gobierno, cuáles pueden ser implementadas y qué respuesta se pueden dar a las distintas situaciones que nos lleguen”, pero aseguró que se adoptarán “medidas complementarias” para atender posibles situaciones de emergencia.

Sin embargo, Vázquez insistió que la situación del sector “es muy compleja” ya que conviven realidades diferentes. “No es lo mismo la problemática del sector arrocero, del ganadero, del lechero. Por lo tanto, la consideración de la problemática la vamos a estudiar sector por sector”, expresó. Y afirmó que el aumento de las exportaciones afecto favorablemente a algunos sectores, pero hay otros que están en problemas, como el sector lechero, que tiene fuertes problemas de endeudamiento, que se atenderán en forma particular.

Vázquez afirmó que el gobierno en pleno buscará “mecanismos y soluciones dentro de la política económica y las posibilidades económicas que el país tiene”, y defendió las políticas llevadas adelante en los últimos tiempos. “El gobierno no está dispuesto a aceptar que se diga que este gobierno o anteriores no ha hecho nada por el sector agropecuario. Se han hecho muchas cosas, Quizás no todas las necesarias, quizás no el 100% de las exigidas”, enfatizó Vázquez.

El aporte de Aguerre

Vázquez afirmó que mantuvo una conversación con el ex ministro Tabaré Aguerre previo a su renuncia, pero recordó que al iniciar su gestión ya estaba definido que sería relevado sobre la mitad del mandato. Vázquez dijo que tuvo una “charla cordial” con Aguerre. “Esto que ha sucedido con el ministro Aguerre ya lo habíamos conversado previo a asumir este gobierno. En diciembre me planteó que era definitivo que se retiraba. Personalmente y el gobierno nacional reconoce el invalorable aporte que el ministro Aguerre ha hecho al país y al sector agropecuario”, dijo Vázquez.