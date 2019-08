20 mujeres víctimas de abuso sexual por parte de famosos ya solicitaron asesoramiento

La reunión tuvo lugar el jueves 23 en la sede del Sindicato de la Aguja y contó con la presencia de abogadas feministas que asesorarán a las víctimas en los pasos a seguir.

El reciente caso de el Gucci motivó la organización de esta reunión para que otras mujeres que padecieron este tipo de situaciones pudieran contarlo y recibir ayuda.

Andrea Tuana, integrante de la Intersocial Feminista , dijo que las primeras denuncias de quienes asistieron al encuentro implican a figuras públicas de distintos ámbitos y no solamente del mundo artístico, según consignó Montevideo Portal.

Entre estas denuncias, se observaron casos de abuso sexual en vínculos casuales, de violencia de género a nivel de la pareja y también de acoso sexual.

El proceso continua con el encuentro de las denunciantes y las abogadas para evaluar cada caso en particular. Consultada sobre los motivos por los cuales las mujeres no se habían animado a denunciar antes, Tuana explicó que factor común es el miedo a no ser creídas debido a que las figuras públicas cuentan con prestigio. El miedo y la vergüenza fueron otros de los motivos más recurrentes.

Desde la organización manifestaron satisfacción con la asistencia y el resultado del encuentro. «No sabíamos qué iba a pasar, no teníamos una expectativa. Yo incluso en un momento pensé que no iba a venir nadie», afirmó Tuana. . De acuerdo a sus declaraciones se generó un clima de esperanza, fortaleza y unión.