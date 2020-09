26 reservados del exterior para jugar con Chile y Ecuador

El maestro Tabárez dio a conocer la nómina de 26 jugadores reservados para los partidos de la Eliminatoria Sudamericana que comenzará el 8 de octubre frente a Chile, Cavani está libre y no es necesario reservarlo.

Tras la confirmación de inicio de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 para el mes de octubre, el cuerpo técnico de la selección mayor realizó la reserva de futbolistas del exterior para los partidos ante Chile el jueves 8 de octubre y Ecuador el martes 13 de octubre. En caso de haber convocados del medio local, las citaciones se realizarán oportunamente.

En la nómina no aparece Edinson Cavani que no tiene club, por lo que no hay que reservarlo a nadie; seguramente el jugador se ponga a las ordenes del seleccionador en los próximos días.

Una de las novedades, incluso para terminar con las polémicas, fue la citación del arquero Rodrigo Muñoz, el que ya tiene pasado en la selección. Eso no quita que si el entrenador lo considera necesario cite a un arquero del medio local.

De los 26 futbolistas que aparecen en la nómina, cuatro de ellos son reservados por primera vez en la selección mayor por más que tres de ellos ya habían sido reservados en marzo, cuando se suspendió el comienzo de las Eliminatorias por la pandemia producida por el covd-19. A estos tres jugadores; Ronald Araújo, Mauro Arambarri y Nicolás De La Cruz, se suma Diego Rossi, futbolista que disputó el torneo preolímpico en febrero de este año y que tiene una larga trayectoria en las selecciones juveniles uruguayas con 82 partidos internacionales disputados y 28 goles convertidos entre las selecciones sub-15, sub-17, sub-20 y sub-23.

Además, hay dos futbolistas reservados que si bien ya habían sido convocados en otros períodos de la selección mayor, aún no tienen minutos jugados. Ellos son: Damián Suárez, quien fue convocado en 2008 para los amistosos ante Turquía y Noruega, y Rodrigo Muñoz, quien estuvo en el banco de suplentes en las Eliminatorias para Brasil 2014, en la Copa del Mundo de 2014 y en la Copa América de Chile 2015.

El primer entrenamiento está previsto para el lunes 5 de octubre en el complejo Celeste. En la semana previa, el Cuerpo Técnico convocará al plantel definitivo de futbolistas.

Los partidos a jugarse en esta ventana será dos:

Uruguay vs. Chile – jueves 8 de octubre a las 19:45 horas – Montevideo

Ecuador vs. Uruguay – martes 13 de octubre a las 18:00 horas de Uruguay (16:00 Horas de Quito) en el estadio Rodrigo Paz Delgado, que no es otro que el estadio Casa Blanca de la Liga Deportiva Universitaria de Quito.