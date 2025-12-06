3 millones de dólares desaparecidos de la Armada: justicia laboral va tras ellos

Si bien el rol de la Justicia es determinar si corresponde o no hacer lugar a la demanda, el solo hecho del juicio tiene peculiar importancia.

Rememorando

Desde el año 2021 al 2023 que el Comando General de la Armada no realizaba los pagos de inspecciones realizadas por la Comisión Técnica (COTEC), en este caso particular en el control de buques que estén “libres de gases”. El Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, a través de la Prefectura Nacional Naval, tiene entre sus cometidos la matriculación (División Matrículas DIVMA), registro (Escribanía de Marina-ESMAR), inspecciones técnicas (Comisión Técnica-COTEC), el control del cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad de los buques y/o embarcaciones, habilitando las zonas de navegación de acuerdo a sus características técnicas y otorgando los certificados de navegación correspondientes y la matrícula de los buques (Dirección Registral y de Marina Mercante-DIRME). Los buques cargan combustible y otros gases que son inflamables o peligrosos, como por ejemplo el amoníaco que usan las cámaras frigoríficas de los pesqueros, o los propios tanques de combustible, que, si bien es gasoil, es un peligro cuando van a hacer trabajos de soldadura. Las chapas se pudren por el tema del agua salada y cada tanto hay que hacer trabajos, muchas veces no están relacionados con las paredes de los tanques de combustible, pero cuando los trabajos se van a hacer en caliente, cerca de tanques o líneas de combustible o lugares que puedan tener gases explosivos, tienen que solicitar obligatoriamente una inspección de los técnicos, de los inspectores de la Armada que van a inspeccionar que el lugar o la bodega o el tanque de combustible esté libre de gases explosivos. Se les muestra dónde se van a hacer los trabajos en caliente, los cambios de chapa o cambio de cañería, y ahí tienen que ir los inspectores y verificar que en el lugar donde se va a trabajar no haya gases explosivos. Se les emite una autorización para realizar esos trabajos, que tiene un determinado periodo de vigencia, y después tienen que comunicar cuando los terminaron y ahí vuelve la inspección para ver que esté todo en orden, que estén bien hechas y que ese tanque o esa cañería pueda volver a utilizarse para lo que fue diseñado. Esa inspección se cobra, porque es un servicio que brinda el Estado por la seguridad de todos.