70 kilos de Stand Up: La receta de humor de Leandro Ureta

Leandro Ureta es un comediante de Stand up de la nueva generación que divierte sin guardarse nada en el camino. Bordeando los treinta, hace reír contando detalles de su vida, sus novias y sus hobbies. Habla de Uber y los taxis, de McDonald’s y los carritos, de política y de corrupción. No esconde sus gustos sexuales, (a veces raros, pero legales), y haciendo un amplio uso del vocabulario, nos revela los secretos más íntimos de sus primeras citas y la vida en pareja.

Caras y Caretas conversó con el artista para conocer un poco más de su carrera, sobre como concibe el humor y algunos referentes que marcaron su camino.

Leandro comenzó con el stand up a los 24 años, luego de transitar otros caminos laborales que poco tenían que ver con la actuación, ¨mi mayor destaque artístico hasta ese momento había sido haber bailado El Pericón en sexto año de escuela, por lo cual puedo asegurar que esto del humor fue una sorpresa tanto para mí como para mi familia¨, señala.

¨Hacía tres años que era empleado en unos de esos “trabajos sin futuro”, de los tantos que hay, cuando decidí invertir parte de mis ahorros en un curso de Diseño Gráfico que me permitiera dejar esa empresa y laburar para mí. Por suerte a último momento un compañero me convenció de que gastara es dinero en un taller de Stand Up y quien iba a decir que esa, terminó siendo una de las decisiones más importantes de mi vida. Tres años después deje la empresa, para dedicarme de lleno al humor y justo este año se cumplen 10 años de todo eso´´, agrega el joven comediante.

Consultado sobre referentes locales e internacionales, Ureta destaca sin dudarlo a Luis Landriscina. En este caso su influencia no fue solo para lo que hace profesionalmente sino en la vida. ´´Para mí es un ejemplo de humildad, trabajo y buenas costumbres, es el abuelo que nunca tuve. Pero ojo, si él me viera actuar no sé cómo reaccionaría, ya que sobre el escenario no pongo filtros de ningún tipo y mi estilo dista mucho del suyo´´, subraya.

En el ámbito más internacional destaca a Bill Hicks y Chris Rock, ´´el primero bastante menos popular que el segundo, pero de gran influencia en muchos comediantes de primer nivel´´, aclara.

Un cómico que no hace reír, deja de ser un cómico

En relación al proceso creativo que desarrolla, Leandro sostiene que ha ido cambiando con el tiempo, ya que al principio solía ser muy metódico en la escritura y la reformulación de cada una de las líneas que decía. ´´Cada oración debía tener su ritmo, su rima y una armonía especial que la conecte con la siguiente, ya que el humor Stand Up tiene mucho más en común con la música que con el teatro, luego con el tiempo fui dejando el papel y empecé a trabajar más sobre el escenario donde una pequeña idea, o una insignificante observación puede llegar a convertirse, con el paso del tiempo (y muchas tablas), en una pieza magistral´´ indicó.

Asimismo, reconoce que este segundo método es bastante más peligroso que el primero y lo hace ´´transitar por el borde de un abismo, ya que la adrenalina bien canalizada es capaz generar cosas únicas, pero también está estrechamente ligada con la incertidumbre, la inefectividad y el error, algo que en mi rubro es imperdonable porque: Un cómico que no hace reír, deja de ser un cómico´´, enfatizó.

Humor político

El comediante afirma que su participación con el segmento ¡Lo que está pasando! en el programa Legítima Defensa ha generado muy buena repercusión y crítica hacia tu trabajo.

Leandro sostiene que ese espacio se convirtió en un canal de comunicación perfecto para hablar sobre la actualidad. ´´Si bien es un programa periodístico serio, el quipo confió en mí, para mezclar el humor y los acontecimientos políticos de actualidad desde un lugar común, hablando como un ciudadano más, algo que no se veía en los medios masivos hace tiempo y que la gente recibió con mucha empatía. Estoy muy contento de formar parte de ese tremendo grupo humano (ellos periodistas y yo humorista) y deseoso de que llegue cada viernes´´, subrayó.

Yendo hacia lo que presentará el próximo fin de semana en Undermovie, señala que, sobre el escenario se verá otra cosa. ´´En el teatro uso herramientas, códigos y un lenguaje completamente diferente al que tengo en los videos que hago. Una sala y el contacto con la gente generan un montón de estímulos y sensaciones imposibles de transpolar en un audiovisual´´.

Además, ´´si bien tengo segmentos y pasajes un poco más críticos, cuando hago Stand Up busco hacer reír con vivencias propias y cosas simples que nos puedan pasar a todos, desde algo tan banal como tomar un taxi, hasta algo poco convencional como podría ser entrar a un sex-shop. Igual, sea como sea, estoy convencido que personas de diferentes edades, religiones o partidos políticos podrían sentarse juntos a ver este show y disfrutarlo por igual… o casi´´, agregó.

El humor político a veces puede traer aparejado algún problema, pero consultado sobre el tema Ureta afirma que no ha tenido inconvenientes, ni presiones de ningún tipo. ´´Pasé los últimos tiempos haciendo este tipo de contenidos, en forma de crítica al gobierno de turno (en ese entonces el del FA) y hoy le toca al gobierno de coalición, así que quienes me siguen hace tiempo saben que no me caso con nadie. Pero, debo reconocer que tanto el segmento, como yo, hemos ido madurado con el tiempo. Hoy me encuentro en un lugar diferente al que estaba hace 5 años, cuestionándome cosas que antes no me cuestionaba e interpelándome a mí mismo para cada semana llegar a concretar un producto no solo de humor, sino responsable y que aporte algo a la sociedad´´, concluyó.

Leandro Ureta es muy activo en sus redes sociales, así que recomendamos seguirlo para ver sus videos y enterarse de próximas funciones y espectáculos.

https://twitter.com/LeandroUretaOk

https://www.facebook.com/LeandroUretaStandup/

https://www.instagram.com/leandrouretaok/?hl=es-la