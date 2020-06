A horas de haber asumido renuncia la directora del hospital de Young

Entrevistada por el programa Visión Temprana de Visión FM la nobel directora explicó su situación y confirmó que no continuará en el cargo para la que fue nombrada ya que es la «única médica internista del hospital».

Explicó que ella se formó para eso y que prefiere atender a la población y no resentir el servicio que se brinda a la población.

«Yo soy la jefa de cuidados paliativos e internista y no puedo tampoco ser la directora del hospital de Young». «Tomé posesión del cargo pero hasta que solucione el tema». «Yo no puedo descuidar la internación y no hay otro en el hospital de Young». «Me pidieron un mes en la gestión hasta un nuevo nombramiento en la dirección. Desconocía la normativa y de haberla conocido no hubiera aceptado que postularan mi nombre» confirmó.

Ante esta situación surge la siguiente pregunta: ¿ las autoridades que la nombraron también desconocen la normativa? Cuesta creer este tipo de improvisaciones ante cargos de importancia como el de dirigir un centro de salud estatal.

Fuente: InfoRío