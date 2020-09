A las 16 horas ya había votado el 63% de los habilitados

El 63% de los ciudadanos habilitados para votar lo había hecho a las 16 horas según datos proporcionados por la Corte Electoral.

Desde tempranas horas se constataron largas colas en los centros de votación.

La Corte Electoral exhorta a la ciudadanía a concurrir con tapabocas y mantener las distancias sugeridas. Para quien no lleve tapabocas habrá desechables a fin de sugerirle su uso. No obstante, no se limitará el derecho al voto por no usar tapabocas.

El horario de votación previsto es hasta las 19:30 horas pudiendo extenderse media hora más.

Se puede votar con la credencial cívica vigente o proporcionando el número y presentando la cédula de identidad.