Un nuevo trabajo de un artista original con un destinatario claro: aquellos que no se la juegan.

Andrés Stagnaro es un interprete conocido por su musicalización de la poesía, no solo uruguaya, hecha por mujeres así como la de creadores portugueses, como lo expresa su obra dedicada a poemas de Saramago. Son conocidas sus canciones propias o las republicanas de la Guerra Civil española. Hoy sorprende con una nueva forma, en un nuevo video con música de rap-candombe, un estilo inusual en él .

Compuso, hace pocos años, dos cumbias «setentosas» para la película Migas de pan, con sonidos y textos de la época, pero exclusivamente para ella, que al incluirlas como bonus track en su disco “No te acostumbrarás”, extrañamente son las más escuchadas en spotify. Sin embargo, claramente, no son su perfil y nos dice que obviamente le gusta que se escuchen las canciones que lo identifican, las que verdaderamente siente.

Este video que nos presenta es muy diferente, no precisamente por estar acompañado por una bailarina, puesto que se ha destacado por presentar espectáculos multidisciplinarios, en particular acompañado por la danza, sino que es algo a que los raperos llaman “un beef”.

Nos dice que está inspirado en quienes les gusta andar haciendo equilibrio por el medio (noteros de medios de prensa, comentarios en redes, entre otros) pero que inevitablemente se desequilibran y caen para un lado solo.

Al principio pensó en alguien en particular, pero luego lo generalizó diciendo que era para quien se pusiera el sayo.

A la vez , y por ello mismo, el cantautor homenajea al joven rapero español Pablo Hasél, preso en España ”por injuriar a la monarquía”, artista que personalidades de la cultura de ese país y manifestaciones populares han exigido su libertad.

La base musical, mezcla y edición pertenecen a Fernando Yáñez, la bailarina es Andrea Añón y la filmación y producción del video corresponden a Vera S. Cohen .

-A medias tintas –

Pregonas tolerancia

situándote en el medio

Reposas con tu danza

no estás libre de asedio

No rompas el hilo fino de tu ganancia

Que asoma tu mano y no es la de este predio

La albóndiga se parte aunque tenga arrogancia

¡Ay, que tedio!

Maniobras sobre un hilo

imaginario sin brecha

tocas la arista falsa pero esta tiene filo

sabes que a la larga para el vencimiento hay fecha

alojas una edad que ya no estás para pupilo

La diestra se adivina en esa ruta estrecha

Pata derecha

Ahora es conveniente correrse al otro lado

No demasiado, sino es desgracia

Gelatinosa impronta del confort actualizado

Seguir haciendo, tal acrobacia

Opositora lucha es la que te ha tocado

Tan inflamado, de socialdemocracia

Que palo enjabonado

La tolerancia pregonada se diluye

Ante tardía oposición adolescente

Abanicada, pero no obstruye

Sumándole oportunismo independiente

Raspá en el cielo para que este patrulle

Raspá en la tierra muy tibiamente

Noooooooo, te dará para ser, porque nunca fuiste Pablo Hásel

Texto: Andrés Stagnaro

Música: Fernando Yáñez