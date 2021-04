A Nacional se le escapó la victoria ante Atlético Nacional de Medellín

NACIONAL 4 ATLÉTICO NACIONAL DE MEDELLÍN (COLOMBIA) 4

Gran Parque Central.

Jueces: Augusto Aragón; Ricardo Baren y Andrés Tola. Cuarto árbitro: Alex Cajas (Ecuador).

NACIONAL: Guillermo Centurión, Mathías Laborda, Guzmán Corujo, Christian Almeida, Brian Ocampo (75′ Maximiliano Cantera), Emiliano Martínez (46′ Angelo Gabrielli), Joaquín Trasante, Camilo Cándido (62′ Renzo Orihuela), Felipe Carballo, Leandro Fernández (67′ Gonzalo Vega) y Gonzalo Bergessio (67′ Guillermo May).

DT: Alejandro Cappuccio.

ATLÉTICO NACIONAL: Aldair Quintana; Yerson Candelo (69′ Jonatan Alvez), Yerson Mosquera (54′ Emmanuel Olivera), Geison Perea y Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Bryan Rovira, Sebastián Gómez (54′ Alex Castro), Jarlan Barrera, Andrés Andrade y Jefferson Duque.

DT: Alexandre Guimarães.

Goles: 9′ Jarlan Barrera (AN), 12′ Gonzalo Bergessio (N), 45’+1′ Andrés Andrade (AN), 45’+3′ Leandro Fernández (N), 51′ Gonzalo Bergessio (N), 64′ Gonzalo Bergessio (N), 74′ Renzo Orihuela (N) en contra, 84′ Jarlan Barrera (AN).

Expulsado: 42′ Guzmán Corujo (N).

Nacional y Atlético Nacional de Medellín empataron un partido en el Gran Parque Central que fue una lluvia de goles.

Resultado con gusto amargo para el tricolor que jugó con un futbolista menos desde los 42′ por la injusta expulsión de Guzmán Corujo, pero que corresponde a lo que pasó en la cancha, donde los cambios le quitaron potencial a Nacional y permitió que la visita le sitiara el campo y terminara empatando.

Lindo encuentro de ver, mucha dinámica y velocidad, pero con muchos errores defensivos que llevaron a la cantidad de goles que se dieron.

Nacional tuvo la primera oportunidad a los 5 minutos, una pelota bien trabajada que termina con el tiro en el palo de Candido, pero a los nueve Atlético Nacional llega con velocidad, centro que sale rebotado, Duque va a buscarla al lateral hace el centro y Barrera se tira en paloma ganando ante Guzmán Corujo y convierte el 1 a 0.

Pero el tricolor sale furioso a buscar el empate, a los doce minutos una pelota larga a la derecha que va a buscar Leandro Fernández que hace el centro, coloca muy bien el cuerpo Bergessio, gana la posición y remata solo ante la salida del arquero y pone el 1 a 1.

Se lo pierde Carballo que gana la posición, gira y tira suave y salva el zaguero colombiano Mosquera en la línea.

Sobre los 22 minutos se salva Nacional, un centro de la izquierda en el que Duque anticipa a Cándido, cabecea y tapa Centurión, en el rebote Corujo la pone adentro y esta vez es Cándido el que anticipa a Duque para salvar el gol.

El partido se hace parejo, Nacional saliendo con velocidad, mientras que el verdolaga lo hace tratando de manejar la pelota.

A los 41 minutos un corner pasado, Corujo que frena a Mosquera con el cuerpo y el jugador colombiano cae, todo Atlético Nacional se va arriba de Corujo; a instancia del segundo asistente el zaguero tricolor se va expulsado. Nunca hubo codazo de Corujo, lo para con la cola. y Mosquera exagera.

Cuando corre el primer minuto adicionado, sube por primera vez Candelo por derecha, toca con Barrera que devuelve de taco, la pelota de Candelo al medio a Banguero que tapa Centurión, pero que Andrade solo acomoda y marca el 2 a 1.

Pero Nacional no se amilanó y dos minutos después pared de Fernández con Cándido, tras la devolución Fernández engancha a la izquierda y zaca un zapatazo al ángulo para el 2 a 2.

El complemento arranca con la misma dinámica de la primera parte, Cappuccio le da entrada a Gabrielli en el lateral derecho, sacando un volante como Emiliano Martínez, pasando a jugar con cuatro en el fondo ya que retrasa a Cándido y aprieta las líneas en defensa.

La visita en la búsqueda de llevar a Nacional a su área, pero a los 51 minutos roba Ocampo para irse por la derecha, toque al medio a Bergessio que hace la pausa esperando la subida de Cándido, que avanza unos metros para levantar el centro que gana Bergessio de cabeza para poner el 3 a 2 en favor de Nacional.

Nacional juega inteligentemente, espera los momentos, se fue Ocampo que tira un caño y le hacen falta, levanta Fernández al primer palo donde llega Bergessio para cabecear y convertir el 4 a 2 a los 64 minutos jugando con uno menos.

Pero los cambios le quitan profundidad a Nacional y el verdolaga se adelanta en la cancha; había salido previo al gol Cándido muy cansado, entró Orihuela a la zaga y Almeida pasa al lateral, pero tres minutos después de la conquista el técnico saca a Fernández y Bergessio dandole entrada a Vega y May que no logran la misma efectividad que los argentinos.

Los colombianos tienen la pelota buscando descontar y el local defiende bien, pero a los 74 minutos un centro de la derecha en el que Orihuela quiere despejar, no se entiende con Centurión y se hace el gol en contra.

Sale Ocampo de muy buen partido y entra Cantera, mucho más volante, pero sin velocidad.

Atlético Nacional se fue sobre el arco tricolor que cada vez estaba más atrás producto del cansancio, un pase bajo desde la derecha y Barrera coloca la pelota contra el palo izquierdo a los 84 minutos para el 4 a 4.

Se le escapó el partido a Nacional que había logrado dar vuelta el resultado e incluso sacar dos goles de ventaja con un hombre menos. El tricolor sigue sin ganar en el grupo F de la Copa Libertadores.