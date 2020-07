A Talvi, en el Partido Colorado, lo quieren hacer a las brasas

-¿Se acuerda de que hace unos meses le conté que al excanciller, Ernesto Talvi, le decían el petiso malhumorado, que destrataba a gente de su entorno y que no los dejaba laburar libremente porque quería estar sobre todas las cosas? Digamos, un histérico.

-¡Exactamont!

-Dicho y hecho. Como todos saben su renuncia a la cancillería fue producto de un arrebato de bronca. Lacalle no salió mal parado porque designó a Francisco Bustillo, un hombre de carrera, respetado y que fue el embajador ante mi querida y amada República Argentina en el primer gobierno de Tabaré. Ahí las papas quemaban en serio. Me refiero a los diferendos con el hermano país por la instalación de Botnia. Esto es cuento conocido, pero me parecía pertinente darle un contexto.

-Me parece muy profesional lo suyo. Pero ¿qué pasa con Talvi?

-Si me permite la expresión… en el Partido Colorado se lo quieren comer crudo.

-¡A la pipetuá! Desembuche…

-En el sector del expresidente Julio María Sanguinetti, Batllistas, no lo soportan más. Hablé con un amigo muy pero muy allegado al dos veces mandatario y consideran que lo que hizo Talvi fue desestabilizador para la coalición multicolor.

-Epa.

-“No puede ser que Julio siempre tenga que taparle las cagadas a este tipo para mantener la coalición”. Palabras textuales de una de las personas más allegadas a Sanguinetti.

-¡Tormentas de pipetuás!

-También están que trinan en su sector, Ciudadanos.

-¿Pur cuá?

-Porque no responde los llamados. No define que quiere hacer. Si asumir como senador como le pidieron sus compañeros… El ego mata.

-Qué lo tiró…

-Amigo del alma, me retiro. Bajo a comprarme un disparador porque estoy agitado. Si no nos cruzamos, sepa que lo quiero. Cuídese.