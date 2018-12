Abitab alcanzó récord en 2018: 90 millones de transacciones

Se termina el año y todos hacemos un balance. ¿Qué evaluación hace de la actividad de Abitab en 2018?

Ha sido un año bastante especial para Abitab por diferentes razones. En primer lugar, porque el 3 de agosto la empresa cumplió 25 años de vida. ¿Cuántos de los que hablábamos de cobrar facturas en aquel invierno del 93 pensábamos que llegaríamos al cuarto de siglo? Aun más, ¿cuántos pensábamos que íbamos a llegar tan alto? Pero al final, como decía Lincoln, lo verdaderamente importante no son los años de vida, sino la vida de los años, y vaya si estos 25 años de Abitab han estado cargados de vida, de contenido y de logros.

En segundo lugar, porque en 2018 se hizo realidad el viejo anhelo del edificio corporativo. No parecen tan lejanas aquellas épocas en que prácticamente todas las actividades de Abitab se desarrollaban en unas pocas habitaciones y que las decisiones más importantes de la empresa se tomaban en una pequeña mesa de reunión en que los participantes iban alternando según las circunstancias.

En tercer lugar, y por supuesto no menos importante, porque en 2018 se alcanzó el máximo registro de operaciones en la historia de Abitab, superándose las 90 millones de transacciones. Para apreciar la dimensión de esta cifra, tenga en cuenta que esto representa que, en promedio, cada familia del Uruguay, realiza más de 80 operaciones al año en nuestros locales.

¿Qué significó la inauguración de la nueva sede de la calle Fernández Crespo?

Como dije antes, la nueva sede es la materialización de una vieja aspiración de Abitab; fíjese que los inmuebles de la manzana empezaron a comprarse hace de más de 20 años con el objetivo, o más bien con el sueño, de poder concretar en algún momento esto que hoy es una realidad. Tenemos la certeza de que este nuevo edificio va a mejorar sensiblemente el funcionamiento de la empresa al minimizar la dispersión de instalaciones que existía hasta entonces, además de aportar a nuestra gente condiciones de trabajo notoriamente superiores, como el espacio físico, la iluminación y los servicios disponibles.

Por otra parte, su diseño y su calidad estética es un aporte muy importante al paisaje urbano y un estímulo para el desarrollo de una zona estrechamente vinculada a Abitab.

Créame que esta nueva sede es un verdadero motivo de orgullo para todos los que formamos parte de esta empresa, por varias razones que van más allá de su calidad arquitectónica y su estética. En primer lugar, por la valentía de llevarlo adelante en un momento en que la actividad pasaba por cambios importantes que generaban mucha incertidumbre respecto al futuro, pero fundamentalmente por la convicción de que Abitab y su gente se merecían un edificio corporativo que nos presente al mundo reflejando atributos tan vinculados a nuestra marca, como la vanguardia, la solidez y la vocación emprendedora.

¿Qué productos nuevos se ofrecieron a los clientes que usted cree que son dignos de ser destacados?

Como ha sido habitual desde el nacimiento de la empresa, la cobranza, los pagos y los giros continúan siendo la actividad principal. No obstante, durante el presente año se ha producido un desarrollo muy significativo de los servicios de corresponsalía financiera prestados a los principales bancos de Uruguay, destacándose fundamentalmente los depósitos y los retiros en efectivo. Es evidente que los clientes han encontrado en nuestros locales una opción muy cómoda y eficiente para realizar estas operaciones, lo que se refleja en el crecimiento permanente que se observa mes a mes en estos rubros.

Por otra parte, y en sintonía con la estrategia definida por la empresa de complementar la actividad en el mundo físico con servicios en el ámbito digital, durante 2018 hubo un desarrollo muy marcado en nuestra actividad de certificación digital, lo que nos ha permitido ser el principal proveedor de este servicio para los usuarios de facturación electrónica.

Precisamente, en nuestro afán de seguir incorporando prestaciones en el contexto digital, durante este año hemos sido la primera empresa uruguaya en obtener la certificación por parte de la Unidad de Certificación Electrónica como prestador de servicios de confianza de firma electrónica avanzada con custodia centralizada e identificación digital; este gran paso permitirá a miles de uruguayos y sus empresas autenticarse y firmar documentos electrónicamente a través de una aplicación móvil, con igualdad jurídica a la presencial y generar firmas electrónicas avanzadas según ley 18.600.

También en ese sentido, durante 2018 hemos incorporado el servicio Certificado web Abitab SSL, que tiene la finalidad de certificar la relación entre una organización y sus sitios web, es decir, garantizar a los usuarios de un sitio web que el mismo es auténtico, seguro y confiable.

Finalmente, también en este año hemos puesto a disposición de los usuarios una aplicación móvil a través de la cual es posible realizar la enorme mayoría de las operaciones que se efectúan en los locales físicos.

¿Cuáles señalaría como los principales valores de la actividad que despliega Abitab a lo largo y ancho del país?

Creo que Abitab ha basado su buen desempeño en varios atributos que los clientes valoran mucho. Sin pretender enumerarlos todos, yo destacaría la confianza, la cercanía, la multiplicidad de servicios y su vocación innovadora.

Tanto los clientes corporativos como los clientes de mostrador, tienen la seguridad que sus transacciones se procesan eficientemente y los fondos que ponen en manos de Abitab son manejados responsablemente. Por otra parte, tener la posibilidad de resolver infinidad de servicios en la esquina de su casa, es otro de los factores que recibe una alta valoración por el público. Por último, y seguramente omito mencionar alguna otra razón por la cual la gente nos prefiere, es la vocación que Abitab ha demostrado por atender las necesidades que percibe en el mercado, tanto mediante la incorporación de servicios nuevos y originales como por la utilización de herramientas, procesos y prestaciones innovadoras que contribuyan a hacer más fácil la vida de los uruguayos.

¿Qué cobertura de locales tiene actualmente la empresa y qué hay previsto para 2019?

Al día de hoy, la red Abitab cuenta con 503 locales que se distribuyen en partes casi iguales entre Montevideo y el resto del país. No percibo cambios importantes en la cantidad de locales para 2019, pero sí puedo adelantarle que estamos pensando en algunas transformaciones interesantes, pues estamos convencidos de que el futuro de nuestra actividad está en la complementariedad entre el mundo físico y el mundo digital y en el concepto de omnicanalidad como estrategia para mantener el mejor vínculo con nuestros clientes. Estamos imaginado locales físicos renovados, con mayores prestaciones vinculadas al ámbito digital, así como una nueva generación de locales que sorprenderán por su propuesta innovadora y disruptiva. Como comprenderá, no puedo adelantarle mucho más, no sólo porque estas ideas se enmarcan en una estrategia empresarial, sino además porque aún estamos en pleno proceso de concepción y diseño.

¿Cómo ha repercutido en Abitab la Ley de Inclusión Financiera?

Sin dudas, el proceso de inclusión financiera nos generaba muchas interrogantes, sobre todo por la forma en que se podrían comportar los agentes económicos. De hecho, la norma original ha sufrido modificaciones importantes y en estos días, el Parlamento está estudiando nuevos cambios, también sustanciales, que a nuestro juicio tienen que ver con un comportamiento de la gente diferente a las hipótesis originales. Si bien ha crecido el número de operaciones realizadas por medios electrónicos, la mayoría de las personas siguen mostrando una predilección por el efectivo, que se manifiesta en la gran cantidad de retiros que se siguen procesando. Precisamente, como nosotros imaginábamos un comportamiento de ese tipo, tratamos de prepararnos para dar servicio a los bancos y a otras entidades que necesitaran resolver ese tipo de operación y otras similares. Como decía antes, en 2018 Abitab tuvo el mayor registro de operaciones de su historia, lo que pone en evidencia que pudimos compensar la pérdida de otro tipo de operaciones, como los pagos, con otros servicios.

En estos momentos estamos trabajando en una reingeniería de la tarjeta prepaga para realizar un nuevo lanzamiento con un instrumento más adaptado al mercado y a las nuevas normas del proceso de inclusión financiera.

En resumen, la inclusión financiera ha sido para Abitab un nuevo desafío como tantos tuvo a los largo de sus 25 años, y siguiendo nuestra naturaleza, tratamos de encontrar oportunidades donde todo parece amenazante. Como mencioné antes, no nos ha ido mal y estamos confiados que seguiremos en esa senda.