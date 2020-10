Abuso: tercera parte de crónicas del caos

No han sido suficientes las dos notas anteriores para resumir esta lista de medidas impopulares, hechos de corrupción, promesas electorales incumplidas, mentiras, canalladas, episodios de intolerancia y violencia política, abusos, conjunción entre el interés público y privado, desprolijidades, incoherencias y acciones carentes de ética que nos deja la coalición multicolor gobernante con solo siete meses en el poder.

Espero que archiven esta nota junto con “¿Este es el cambio que querías?” y “Segunda crónica del caos”; porque los pueblos que olvidan su pasado están condenados a cometer la misma irresponsabilidad que cometieron los uruguayos hace pocos meses.

Abril

-Montevideo. Días 10, 11 y 12. La Guardia Republicana siembra el terror en Malvín Norte. La Inddhh concluye que la actuación policial fue ilegítima en el uso de la fuerza letal y no letal. Con la excusa de buscar delincuentes, disparan centenares de balas de goma sin el menor criterio, incluyendo a quienes atienden una olla popular y dan de comer a varios niños, que lloran horrorizados. Los videos no dejan lugar a dudas. Sugerimos a los lectores ver la cobertura filmada de Caras y Caretas y sacar sus conclusiones: https://www.carasycaretas.com.uy/actuacion-barrio-la-bombonera/

Junio

-Montevideo. Día 16. Pablo, cuidacoches que vive en situación de calle junto a su perro Compa, es detenido y esposado por policías. Uno de ellos ya le había golpeado anteriormente. Mientras un policía le apoya la rodilla en la espalda, el otro camina unos diez metros hacia Compa y, de manera totalmente innecesaria, le da un balazo. Luego obligan a Pablo a mirarlo mientras agoniza y le dicen: “La bala era para vos; mirá cómo sufre”. Posteriormente, Pablo es liberado; ya que no estaba acusado de ningún delito. La noticia de este acto de crueldad recorre el mundo.

No se trata de un hecho aislado de abuso policial. Ya hemos señalado varios hechos en que algunos policías, envalentonados con el discurso de Larrañaga, se llevan por delante a todo el mundo, generalmente, al grito de “se les terminó el recreo”.

-Montevideo. Unos 60 integrantes del sindicato bancario, que manifiestan pacíficamente frente al Banco República, son fichados por la Policía como en tiempos de la dictadura. Se les fotografía y se les exige el documento. El oficial principal Ramos, de la Seccional Primera, manifiesta a Caras y Caretas que esos datos se registran en el Sistema de Gestión Policial, bajo la tipificación de “manifestante”, al igual que registran a las personas vinculadas a hurtos o rapiñas. El mes anterior, durante otra movilización del sindicato bancario, también fueron intimidados y fichados por policías cuya ignorancia de sus atribuciones legales es pavorosa.

Julio

-Montevideo. Mientras Bartol sigue revisando etiquetas para ver si encuentra algún producto vencido, otra persona muere de hipotermia en la calle. Tenía 50 años y estaba en silla de ruedas, a merced del invierno. El diputado César Vega minimiza la tragedia y defiende al gobierno multicolor contando que tenía unos pollitos, vino una tormenta y se le murieron un montón. El problema es que no era un pollito; se llamaba Gustavo Castro y le negaron refugio en el Mides, pese a que había 11 cupos disponibles y teníamos alerta meteorológica.

-Día 9. La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, tras una reunión mantenida con autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación, denuncia al asesor de Larrañaga, Santiago González, por su “actitud sumamente soberbia, agresiva, violenta y por alzar la voz en todo momento”. “Esta reacción y postura demuestra su falta de apertura al diálogo, su incapacidad e inoperancia para negociar y llevar adelante su tarea” […] “Cuando el autoritarismo ataca, la dignidad responde”.

La experiencia laboral de González es como chofer del ministro. En cuanto al propio chofer del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, fue procesado días atrás por narcotráfico.

-Soriano. Trasciende que Cabildo Abierto lleva de candidato a la intendencia a Alberto Loitey, quien siendo teniente segundo estuvo presente en la autopsia realizada al cuerpo de Vladimir Roslik, quien, de acuerdo al dictamen médico forense, tuvo una “muerte violenta multicausal”. Loitey y sus secuaces, en el colmo de la cobardía y el cinismo, aseguraron que su detenido no había sido torturado, aun cuando las señales eran más que elocuentes.

En el mismo partido militan personajes siniestros como el militar retirado Eduardo Radaelli, quien secuestró y asesinó al químico chileno Eugenio Berríos durante el gobierno de Lacalle I.

-Canelones. Esteban Vieta, candidato derechista a alcalde por el Municipio de Sauce, publicita un afiche en el que aparece abrazado a policías uniformados y prometiendo colaborar con la comisaría. Poco le importa que con esto exponga a los funcionarios a ser dados de baja por haber violado los artículos 36 de la Ley Orgánica Policial y 77 de la Constitución, los que les impiden expresa y claramente prestarse a acciones proselitistas.

-Cerro Largo. El edil Frenteamplista Dardo Pérez denuncia ante la Junta Departamental la existencia de pagos de sobresueldos a los alcaldes del departamento.

-Colonia. Antes de irse junto con otros dirigentes, la excandidata a diputada por Cabildo Abierto Alba Berreta expresa al semanario Búsqueda que “después de las elecciones, se cayeron las caretas y se vieron las caras, y los uniformes”. “En Cabildo manda un grupo militar, y no son milicos rasos, son oficiales con galones que se reúnen como en un casino a resolver y ordenar a ‘la tropa’. Pero yo soy civil, no militar, y en un partido político nadie me puede obligar a acatar sin pensar ni discutir abiertamente. Por eso nos fuimos, porque el partido nos decepcionó, nos traicionó, dejó de ser un verdadero cabildo abierto para convertirse en algo donde manda una cúpula militar que se rige por órdenes y verticalazos, como en el Ejército, y después hay una pantalla civil más bien decorativa”.

-Se continúan designando personas que no están aptas para ocupar los cargos o tienen graves cuestionamientos a sus conductas. El nuevo coordinador de proyectos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas es el ingeniero colorado (lista 15) Andrés Salazar, funcionario de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que en 2013 fuera separado de su cargo de director de Impacto Ambiental tras ser sumariado por asesorar y dar información privilegiada a la empresa privada Cereoil Uruguay. Esta firma buscaba instalar una aceitera y el proyecto requería la evaluación y aprobación de la Dinama. Salazar les dio la información requerida.

-En la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia se nombra a Lourdes Perdomo, quien se ha manifestado claramente en contra de ayudar a los más necesitados y fue a la cárcel en 2008 por librar cheques sin fondo.

Setiembre

-Salto. Día 22. El diputado Omar Estévez, del Partido Colorado, anuncia que se retirará de la coalición multicolor debido a los casos de corrupción, resaltando “regalos” que no se sabe de dónde vienen, ministros que vienen al departamento a interferir en la campaña electoral y al reparto de canastas en camioneta del Mides con propaganda de la lista 404, del Partido Nacional. Sin embargo, tras las elecciones del domingo 27, echa para atrás y dice que “fue un momento de calentura”; pero sus palabras quedan grabadas. El 28, Julio María Sanguinetti también critica a Lacalle por haber beneficiado a los candidatos blancos, interfiriendo en la campaña y a pesar de que el suyo es un gobierno multicolor.

-Canelones. Día 27. Continúa la violencia contra militantes del Frente Amplio. Gabriel Almada, quien reparte listas en Salinas, es baleado desde una moto sin matrícula, resultando herido en una pierna. El mismo día, un edil frenteamplista es agredido en Lavalleja. Esto se suma a otros casos que hemos detallado en nuestras dos notas anteriores.

-Canelones. Día 24. Militantes frenteamplistas realizan una pintada en el Puente de las Américas con un diseño que, más allá de afinidades políticas, lo embellece, por ser una verdadera obra de arte. A las 9 de la mañana llegan cuatro policías motorizados, les exigen documentos y dicen que hay una ley (¿?) que prohíbe pintar el puente, algo que siempre se ha hecho. La obra es a favor de Yamandú Orsi. La pregunta es si la Policía habría movilizado a cuatro funcionarios para tan peligroso operativo contra tan temibles criminales en caso de ser a favor de otra opción política.

-Colonia. El diario El Eco de Colonia informa que el exdiputado blanco Edmundo Roselli podría ir a prisión debido a una serie de demandas por deudas (por varios millones de dólares) con particulares y el Banco República, libramiento de cheques sin fondo y venta de ganado que estaba prendado.

-Montevideo. Día 23. Campaña sucia. El Frente Amplio denuncia que unas piezas de difusión publicitaria son utilizadas por el exalcalde y candidato al Municipio Ch Andrés Abt, del Partido Nacional, en las cuales se utilizan imágenes de Liliam Kechichian y Mariano Arana sin su autorización. El comunicado expresa que la candidata del Frente Amplio es Ivonne Passada.

-Montevideo. Día 24. Videos con imágenes de Ruben Rada y Alejandro Spuntone circulan por las redes dando su apoyo a Laura Raffo. Las imágenes fueron tomadas de otros spots de pasadas elecciones o de respaldo a otros candidatos y fueron manipuladas para subirlos. Ambos artistas denuncian públicamente la maniobra.

-Montevideo. Jóvenes blancos colocan una balconera con los colores del movimiento LGBT en la fachada del edificio del Partido Nacional en Ciudad Vieja. Dirigentes del sector de Juan Sartori y el diputado Álvaro Dastugue (de la secta “Misión Vida”) hacen notar su indignación y reclaman que en las sedes solo se utilicen la bandera del partido y el pabellón nacional.

Alguien tendría que explicarles a estos jóvenes bienintencionados que están militando en uno de los partidos más machistas y homofóbicos del país, solo superado en sus prejuicios por Cabildo Abierto, del cual son aliados.

-Legisladores civiles de Cabildo Abierto reprochan a su líder la cantidad de militares designados para cargos públicos, lo cual ha generado malestar en la militancia.

-Día 29. En entrevista con Mejor Dicho, el senador Guido Manini Ríos expresa: “Hay familiares que siguen prisioneros de ese odio que los ha movido toda la vida”. La frase deja al descubierto lo que ya se sabe: el odio de la extrema derecha por quienes buscan saber dónde fueron enterrados sus hijos luego de haber sido torturados y asesinados por los camaradas de armas del líder de Cabildo Abierto.

De marzo a setiembre

-Luis Lacalle sigue sin hacerse cargo. Todo es culpa del gobierno anterior, la covid-19 o Nicolás Maduro.

-Jorge Larrañaga sigue estimulando a los que son guapos si, y solo si, llevan arma y uniforme; dejando de lado el ejemplo de los buenos policías, que, seguramente, son la mayoría.

-Isaac Alfie sigue siendo el verdadero ministro de Economía, dejando a Azucena Arbeleche como un mero elemento decorativo. La misión es clara: barrer con todos los avances sociales y culturales logrados en 15 años.

Y al que no le guste, palo; pero para eso está Larrañaga.