Acto de la 609 por candidatura de Villar a la intendencia

Esta tarde, en un concurrido acto, celebrado al costado del ANTEL Arena y con la presencia y oratoria del ex presidente José Mújica, se produjo el lanzamiento por la lista 609 de la candidatura de Álvaro Villar a las próximas elecciones departamentales en Montevideo.

Cerca de un millar de militantes del MPP, en compañía de sus principales representantes políticos se hicieron presentes en la actividad en la cual hicieron uso de la palabra el ex presidente Mujica, Sandra Nedov y el candidato a la intendencia de Montevideo Álvaro Villar.

Luego de la alocución de Nedov, quien remarcó las cualidades de Villar al definirlo como “el candidato ideal para llevar adelante las políticas que entendemos son importantes para todo el territorio de Montevideo”, la militante del MPP agregó en referencia a la situación actual del país que, en estos momentos, “el trabajo es una problemática, al igual que la emergencia alimentaria (…) Generar oportunidades también son políticas sociales”.

Acto seguido usó de la palabra, el candidato Alvaro Villar quien al dirigirse a los concurrentes expresó su solidaridad en primer término “a todos los compañeros de Salto”, en una clara referencia a los sucesos de agresión que, en dicho departamento se produjeron, con militantes frenteamplistas que se encontraban realizando trabajos de propaganda electoral.

La referencia a este hecho fue de contenido ampliamente inclusivo, ya que Villar extendió su solidaridad a todos los militantes de todos los partidos políticos que participan de la contienda electoral “tenemos que ser respetados, mantener la paz, la democracia que tanto luchamos por ella”.

Villar hizo una síntesis de todo el camino recorrido a lo largo de los últimos ocho meses de campaña electoral y recalcó el aprendizaje adquirido, al tiempo que agradecía el apoyo recibido.

“Hemos tratado de e escuchar, de aprender, de reconocer todo lo que nos falta por hacer” y “que tenemos que seguir siendo críticos, seguir siendo autocríticos sabiendo todo lo que falta por hacer”.

Y agregó, en referencia todo lo avanzado “Montevideo es otra, es otra al lado de la gente (…) nosotros no le dimos nada a nadie, la gente tiene lo que tiene que tener y lo que se merece tener, nosotros no estamos para hacer caridad, estamos al lado de la gente para pelear por los que son sus derechos”.

Con respecto al trabajo por la conquista de votos enfatizó: “el voto se gana con la conquista de las ideas, se gana con las propuestas, pero se gana por encima de todo con nuestro trabajo, mostrando lo que somos capaces de hacer (…) y no tengo ninguna duda de que el Frente Amplio es la mejor herramienta que hemos creado para transformar la ciudad, para transformar este departamento”.

Con relación a los momentos actuales que vive el país, el candidato frenteamplista destacó que: “Lo que más nos importa, por encima de todo, es resolver los problemas de la gente: darle soluciones a toda la gente que está pasando mal. El tejido solidario del pueblo es lo que ha dado soluciones con esta crisis”.

Villar recalcó que toda vez que se concluya la fase electoral y se acceda al gobierno departamental, todos los que queden a cargo de la gestión departamental deberán seguir recorriendo, escuchando y tratando con humildad a los ciudadanos, para seguir entendiendo y aprendiendo de ellos.

El candidato por el Frente Amplio puso acento también, en su discurso en los problemas del medio ambiente: «tenemos que tener una mirada ecológica que proteja al planeta, pero, ante todo, que proteja a los seres humanos de nuestra ciudad” señaló.

Luego de hacer una referencia metafórica a la historia del flautista de Hamelin y casi al finalizar su intervención expresó: “Nosotros no vamos a tocar nunca la melodía del olvido, del odio (…) sabemos que hay ideologías (…) pero hay progresistas en todas las tiendas porque Montevideo lo construimos con todos”.

“Cuando se abre una olla es porque el Estado ha estado ausente”, remarcó Villar al finalizar su referencia a las diversas situaciones de respuesta social a los efectos de la pandemia, respuestas que han estado sostenidas por la solidaridad de lo que definió como “el tejido solidario”.

En una referencia clara a las acciones de coordinación que se deberían realizar desde la intendencia con respecto al resto de los organismos del estado y el poder Ejecutivo, Villar afirmó que se avanzaría por el camino de “dar una mano, extenderla”, porque somos responsables de cada uno de los ciudadanos y de todos”, y agregó “esa es la Montevideo que queremos construir, una Montevideo más solidaria, entre todos, una Montevideo unida y capaz de darle un lugar a cada uno para que nadie quede atrás, ese es el Montevideo con el que soñamos”.

El acto oratorio cerró con las palabras del ex presidente Mujica, quien agradeció a los “que encienden la mecha de la democracia (…) que es lo mejor que hemos podido lograr y que le damos valor cuando la perdemos”.

En la misma línea que el candidato a la intendencia, Mujica extendió sus agradecimientos a todos aquellos que participan y disputan en la campaña electoral.

En este sentido recalcó: “Hay un valor que hay que cuidar que es la convivencia, la tolerancia porque la libertad se precisa para discrepar, no para estar de acuerdo y hay que cuidarla, es frágil”.

Relacionó esta fragilidad con el “uso” que se realiza de las redes sociales para diseminar el odio y las mentiras, “cualquier bolazo” pasa a ser algo creíble y luego nadie es responsable de nada de lo que hace circular, señaló.

Mujica expresó que se trata de una modalidad deliberada y pensada, procedente de los Estados Unidos, son “campañas sistemáticas de acusaciones que tratan de ir creando un espíritu de mella en las multitudes y eso está calculado, no cae del cielo” y agregó que son ampliamente utilizadas para destruir personas y propuestas políticas, “golpean sobre el campo de las emociones” destacó y lo ejemplificó con lo que había sucedido en días pasados con Álvaro Villar.

Para el ex presidente, lo sucedido no es casual y reflexionó que la respuesta a eso es no dejarse provocar “no perder la altura”.

Al caracterizar las características de la sociedad actual señaló la importancia de comprender que “La sociedad de consumo es la mejor manera de tener a un sujeto en esa rosca que necesita que seamos voraces compradores y trabajadores para saciar el consumo, y pensar que eso es buen nivel de vida. Y en ese camino dejamos lo más importante de la verdadera vida”, expresó.

La lucha por la igualdad, señaló, es “el gran tajo entre derecha e izquierda”, y ratificó la importancia de esa lucha por la igualdad en eso “tenemos una gigantesca deuda”.

Mujica señaló que uno de los peligros mayores que se avecinan, no radica en la existencia solo de gente explotada, sino de “gente irrelevante”, “que quedas como tirado al costado del basural” y que eso pase va a depender de la lucha política y las definiciones que se adopten que ese escenario: “Recuerden esto, porque yo no voy a estar: habrá que dar batalla para que la inteligencia digital pague impuestos, porque las maquinas tienen que trabajar para sostener a la humanidad, y no la humanidad para engordar a los dueños de la maquina”, agregó.

Al finalizar su discurso y referirse a las cualidades de Villar y su condición de médico, el ex presidente expresó que tenía, como Tabaré Vázquez, esa actitud de estar observando todo el tiempo y en todo el mundo, lo que definió como “los síntomas”: “precisamos eso deformación profesional de mirar la humanidad” y ratificó la permanencia de la causa de la igualdad, una causa que dijo “permanecerá mucho tiempo y ese es el sostén de nuestras verdaderas preocupaciones”.