Adeom pide reconsiderar la suspensión del sindicato policial

Tras una larga reunión la directiva de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) solicitó al Pit-Cnt que convoque una nueva Mesa Representativa para analizar la suspensión del sindicato policial de Montevideo (Sifpom).

El delegado de Adeom, Álvaro Soto, votóla suspensión del sindicato policial (Sifpom), algo que Adeom desconocía y que asegura que no había fijado una postura sobre el tema.

La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll explicó aRadio Universal: «Escuchamos los audios de todos los consejos ejecutivos donde podría verse tratado este punto, confirmamos que no se habia tomado una resolución al respecto”. “No se resolvió votar una suspensión” afirmó.

“Con respecto al compañero que nos representaba, no participará más en este ámbito representando a Adeom” dijo Ripoll y agregó “lo que manifiesta es que él estaba convencido de que esa pocisión habia sido tomada por Adeom”.

“Sabemos que muchas veces los representantes votan lo que no han definido los sindicatos. El comportamiento de Adeom es ejemplar, luego de comprobar que se votó algo que no fue discutido por el sindicato, no tenemos posición. Entendimos que definimos la votación en este caso por eso es que estamos planteando que se revea y votaremos lo que resolvamos en ese momento», agregó.

Explicóue «en la interna lo único que generó es que lamentablemente tenemos que salir publicamente y que se tenga que tratar este punto y tomar una nueva resolución. La idea tampoco era suspender a nadie ni tomar ningun tipo de medidas que no sea la que tomamos hoy”.

La decisión de suspender a Sifpom hasta el próximo congreso de la central sindical, fue tomada junto a otros 12 sindicatos. De los 33 presentes, 14 votaron a favor, 13 en contra y 6 se abstuvieron.