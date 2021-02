AEBU espera respuesta de ANV sobre cierre de dependencia

Se conoció hace unos días que la sucursal Paso de los Toros de la ANV, cuyos tres funcionarios están a un año de jubilarse, corría riesgo de cierre. Esta situación alarmó al sindicato y en igual medida sensibilizó a los ediles departamentales.

María Eugenia Estoup, presidenta de la Comisión Representativa de la ANV, puso marco a la situación planteada: «La ANV es nueva relativamente —tiene 10 años— y no había terminado de llenar toda su estructura cuando apareció en el Presupuesto la reducción de la provisión de vacantes a un funcionario nuevo por cada tres que se jubilen. Todavía estábamos armando una empresa cuando apareció esto», expresó la dirigente.

A este hecho agregó: «Además, muchos de quienes hoy estamos venimos de la reestructura del BHU, al que durante 15 años no había entrado gente [por decisión del gobierno presidido entonces por Jorge Batlle]. Nos estamos jubilando todos ahora. Hay jubilaciones masivas y se ha hecho imposible que se puedan llenar los cargos vacantes».

Estoup no sabe «cuándo discutieron en la OPP que la dotación de personal de la ANV no alcanzaba». Pero hay algo claro: «Queremos que, si este es un tema de dotación de personal, el directorio de la Agencia vaya a la OPP a plantear que falta gente». Hace ya tiempo que la Representativa de la ANV se movilizó por este tema. «Nosotros pedimos una reunión paritaria con el directorio y este nos contestó que tenían una sesión prevista y nos llamarían con posterioridad». Sin embargo, no llegó la contestación esperada y para Estoup este silencio probablemente responda al contagio con covid-19 sufrido por el director Borsari.

«Lo que planteamos claramente en un comunicado emitido es que las reestructuras tienen que ser discutidas con AEBU y en este caso nos encontramos con una que afectaría las condiciones de trabajo de los funcionarios. Tenemos dos aspectos a considerar: por un lado, el cierre de la sucursal y que la ANV desaparezca de la localidad; por otro, saber qué pasa con los funcionarios que están trabajando en ella. En el comunicado expresamos que, habida cuenta de que ya dos directores habían planteado su opinión contraria al cierre, queríamos tener un pronunciamiento oficial sobre el tema. Eso precisamente es lo que vamos a requerir en la paritaria. Primero preguntar por qué están iniciando un proceso de cierre sin una consulta previa con el sindicato —tal como lo dice el convenio— y luego recabar la posición oficial del directorio. Es muy auspicioso que ya dos directores de los tres se hayan manifestado a favor de mantener abierta la sucursal», entendió.