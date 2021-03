AEBU posterga elecciones para asegurar participación

La Comisión Electoral de AEBU analizó la situación creada por la pandemia y las trabas que ella supone para mantener la fecha de las elecciones destinadas a renovar las autoridades del sindicato. Por ello entendió “oportuno y necesario poner en conocimiento del Consejo Central que no puede asegurar el normal desarrollo del proceso electoral”.

A continuación detalló los variados motivos en que basa esta afirmación y entre ellos consideró “imposible adoptar medidas de sanidad que permitan dar seguridad a quienes participen (de todas las franjas etarias y de diversos sectores de riesgo) en las diferentes etapas del proceso electoral”.

Adicionalmente entendió que “en las actuales circunstancias un grupo muy importante de compañeros no concurriría a ejercer su derecho al voto”. Sustentan su afirmación en «la cantidad de personas que se encuentran teletrabajando y muy especialmente los miles de jubilados y pensionistas que debido a sus situaciones particulares (edad, estado sanitario, etcétera) difícilmente participen en el acto eleccionario”.

Más adelante, el documento enumera una extensa serie de dificultades que surgirían en los lugares de votación por la aplicación de los protocolos sanitarios exigidos, en el transporte, en el seguimiento de las urnas y durante el conteo de los votos.

Protocolo

Para Wilfredo Giménez, presidente de la Comisión Electoral, “en el caso de que se hubiera resuelto mantener la fecha de las elecciones, habría que haber conversado con el Ministerio de Salud Pública con el fin de acordar un protocolo sanitario específico para este acto electoral. Tendríamos que reunirnos con autoridades nacionales para poder realizar la elección”.

También planteó la situación de los compañeros que están realizando teletrabajo: “¿Cómo los traemos a votar? ¿Cómo quienes no van a trabajar van a ir a votar a sus bancos? Las autoridades de los bancos pueden decir perfectamente ‘acá entran solamente los que están autorizados porque el protocolo no permite el acceso de los no habilitados’”.

Giménez expresó que además “ya hay antecedentes de otros sindicatos que han suspendido sus elecciones por estos motivos u otros similares”. Entre ellos citó el caso de Adeom, cuyas elecciones se realizan cada dos años al igual que las de AEBU en forma casi simultánea.

La suspensión resuelta por el Consejo Central es en principio por seis meses y oportunamente se verificarán las condiciones sanitarias existentes para fijar una nueva fecha de elecciones.