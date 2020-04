AEBU solicita al gobierno prórrogas de pagos entre otras medidas financieras sociales

El texto del comunicado expresa:

«La situación de emergencia sanitaria, producto de la declarada Pandemia a nivel mundial, ha llevado a la pérdida de gran cantidad de puestos de trabajo y aumento del seguro de desempleo, profundizando aún más la crisis social de los trabajadores.

Considerando la necesidad de atender a la población más vulnerable, a las cuales las medidas del Gobierno no han alcanzado, o han profundizado su situación de crisis, solicitamos al Poder Ejecutivo a través del Directorio del BROU las siguientes medidas:

 Aplazamiento de las cuotas que venzan en estos 90 días, eximiendo de mora e interés.

Esta medida alcanzaría tanto al Crédito Social como tarjetas de crédito.

 Habilitar la renovación especial anticipada para el crédito social.

 Atender situación especial de aquellas empresas que envíen a sus trabajadores a seguro

de paro, considerando la baja en la habilitación (ruptura del vínculo comercial con el

Banco).

 Habilitar el adelanto sobre sueldo para todos, sin interés.

 Habilitar el adelanto sobre seguro de paro, sin interés.

 Suspender el cobro de cuotas de crédito social para aquellos trabajadores en seguro de

paro, mientras dure esta situación.

 Suspensión de cobro de comisiones por movimientos de cuentas y saldos de cuenta.

 Suspender el pasaje a clearing por un período de 90 días a aquellos trabajadores que no

puedan cubrir el pago de crédito social y tarjeta de crédito»

Estas medidas propuestas por el sindicato bancario, se suman a la advertencia realizada días atrás, sobre algunas definiciones que informó la ministra Azucena Arbeleche, con respecto a los Créditos “blandos” para empresas, donde AEBU indicó que no está instrumentado ni se han dado instrucciones a los trabajadores al respecto.

En el mismo sentido había advertido «Es por ello que alentamos y exhortamos a todos los usuarios y clientes a no ir a los bancos por operaciones que no sean de extrema necesidad y, en particular, no acudir masivamente a las Dependencias por este crédito, hasta tanto el Banco no informe por sus canales la disponibilidad y las formas de acceso. «