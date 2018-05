Aguada caminó a Nacional y hay quinto partido

Aguada le ganó a Nacional 74 a 55 a Nacional, pero los diecinueve puntos son sólo parte de lo que sucedió, porque el juego estaba terminado en los primeros minutos del cuarto período.

Aguada basó su juego en la defensa, y pasado los primeros minutos del partido, donde hubo algunas imprecisiones, hasta que Feeley puso el primer doble, se vio en el rojiverde la intención de hacer diferencias tempranas., Defensa, el tiro exterior y Feeley fueron las diferencias en ese primer cuarto que terminó con Aguada arriba por 23 a 17.

Nacional sale a buscar el partido, reacciona bien y empata en el minuto siete del segúnodo período con un triple de Moglia, Aguada vuelve a controlar y saca diferencias, pero entra Álvarez en el tricolor y clava dos triples que lo dejan a Nacional a dos puntos, se van al descanso con Aguada ganando por 37 a 35.

Pero el tercer cuarto es la debacle de Nacional y la explicación del partido, si bien hasta acá el tricolor no hizo un buen partido, lo trajo con actitud, ante un Aguada que defendía muy bien en las dos tablas, en este período se juntó lo muy bueno de uno y lo peor del otro. Nacional no marcó un punto en ocho minutos, y los de la calle San Martín hasta pecaron de no aprovechar los tiempos en ataque, por quedarse con la pelota. En toda el cuarto Nacional convirtió seis puntos, habla de la buena defensa de Aguada y el mal ataque de los tricolores, que para colmo defendieron mal, no agarraban un rebote. El cuarto terminó 54 a 41.

El último período fue simplemente apretar el acelerador en los primeros minutos, inmediatamente los dos comenzaron a pensar en el viernes y sacaron a los jugadores titulares, el partido había terminado. Bien por los pibes que siguieron jugando como una final que era.

El viernes no hay mañana para ninguno de los dos, el que gana a la final, el que pierde se queda afuera.