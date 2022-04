Aguada le ganó a Nacional y está en los play off

Aguada venció a Nacional y será rival de Goes en los Play off, un partido de mucha defensa que el ganador define en el cuarto período; el jueves arrancan los cuartos de final.

Un encuentro jugado como una final el de Aguada y Nacional en cancha de Aguada, se definía la serie y fue muy parejo; recién el local lo definió en el último cuarto para ganar por 80 a 65.

Un primer cuarto muy parejo, Aguada pierde a Calfani a los 17» segundos por un esguince de rodilla, por lo que mañana miércoles le hacen una resonancia, Nacional se lo lleva sobre la chicharra 11 a14, pero en en el segundo Aguada defiende mucho el esloveno Kramplelj es importante en las dos tablas y el argentino Mata, Pereiras e Izaguirre con mucha intensidad en defensa hacen la diferencia para poner un parcial de 21 a 12 e irse al descanso 32 a 26.

El segundo tiempo arranca con un triple del esloveno, sacaba once Aguada y parecía que comenzaba a definir el partido pero no, rápidamente Nacional marca un siete a cero y se pone a tiro, Aguada vuelve a sacar once a dos minutos del final del tercer período, y otra vez el tricolor se pone a cuatro para entrar al último período con Aguada arriba 59 a 55.

Tres veces tuvo Aguada para hacer diferencia y no sufrir, pero no supo controlar las reacciones de Nacional con Miller, MOrrison y Romero como abanderados.

Duren arranca muy bien el último período, pone de cara al esloveno al aro y luego a Mata un par de veces, Aguada se pone a diez, tres minutos demoró Nacional en convertir cuando llegó el doble y foul para Miller, erra el triple Pereiras y pase largo a Morrison que la hunde para quedar a cinco.

Aguada se desespera y comienza a tirar desde el perímetro y erra por tres veces, Jefferson se la juega ante Krampelj convierte y saca el foul para quedar a cuatro. Aguada de tenerlo dominado a sufrir en los últimos minutos porque además quedaba en Penalización y Nacional tenía sólo dos colectivas.

Sin embargo aparece otra vez con todo el esloveno y marca un triple, Duren un par de dobles para sacar nueve a falta de 1′ 30» y se quedaba con el partido en el que hace una mayor diderencia con el partido definido para pasar a los play off.

Gran partido de Martin Krampelj con 25 puntos, 17 rebotes, tres tapas y dos asistencias.

ASI SE JUEGAN LOS PLAY OFF

Los play off se juegan al mejor de cinco partidos y comienzan el jueves 21 en el Palacio Peñarol, a las 19:15 va Urupan – Trouville y a las 21:30 Biguá – Olimpia.

El viernes 22 a las 19:15 horas en cancha de Larre Borges Peñarol enfrenta a Malvín y 21:45 en el Palacio Peñarol Aguada – Goes.