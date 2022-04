Agustín Canobbio explicó su salida de Peñarol en un video

“No fue una decisión sencilla y tuve que pensarla mucho porque no era la manera en la cual me quería ir del club. A su vez escuché y me supieron decir que Peñarol no son los dirigentes que están de turno ni los jugadores que están de turno. Peñarol es la gente y siempre me lo hicieron saber. Siempre lo supe”, manifestó el futbolista.

Un mensaje para ustedes. Porque creo que se merecen tener de primera mano mi versión de todo lo que fue sucediendo en estos últimos días, en donde mi prioridad siempre fue el club, buscando lo mejor para la institución en todo momento. pic.twitter.com/SRtU6s3in4 — Agustín Canobbio (@Aguscano9) March 31, 2022