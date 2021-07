Agustín Canzani: «Esto es un espaldarazo para el FA y para los movimientos sociales»

“El gobierno venía, de alguna manera, manejando con mucha autonomía la agenda política. Sus aliados también lo hacían de la misma manera. Y hasta había sobredimensionado, quizás, su fuerza para sacar y poner temas en su agenda. Este es el primer caso relevante en el cual, desde la oposición, tanto política como social, se introduce una temática que no está puesta por el gobierno, no está puesta por una situación externa como puede ser la pandemia, sino que está puesta por sectores opositores que logran abrir en la agenda pública un espacio para esta temática, que si fuera por el gobierno no estaría apareciendo”, señaló Agustín Canzani, director de la Fundación Liber Seregni.

En entrevista con Caras y Caretas, Canzani destacó que se abre una nueva etapa en la que el FA debe “procesar un recambio importante en los liderazgos políticos, lo que es un desafío muy relevante hoy”.

¿Cómo puede leerse en términos políticos la obtención de las firmas para solicitar el referéndum contra los 135 artículos de la LUC?

Hay dos efectos importantes. El primero es el sustantivo desde el punto de vista político: los impulsores del referéndum cumplieron su objetivo y eso, desde el punto de vista político es muy relevante. El hecho de que se haya logrado en estas circunstancias no opaca este logro en particular, que además se dio en condiciones muy adversas, como es todo el contexto de pandemia.

El segundo efecto es el impacto simbólico, lo que significa en términos simbólicos haber llegado a esta cantidad de firmas. El gobierno venía, de alguna manera, manejando con mucha autonomía la agenda política. Sus aliados también lo hacían de la misma manera. Y hasta había sobredimensionado, quizás, su fuerza para sacar y poner temas en su agenda. Este es el primer caso relevante en el cual desde la oposición, tanto política como social, se introduce una temática que no está puesta por el gobierno, no está puesta por una situación externa como puede ser la pandemia, sino que está puesta por sectores opositores que logran abrir en la agenda pública un espacio para esta temática, que si fuera por el gobierno, no estaría apareciendo. Me parece que esos son los dos principales impactos y son relevantes.

Ahora bien, una vez logrado el objetivo de alcanzar las firmas, mantener esa iniciativa supone un nuevo desafío.

Sin ninguna duda. Creo que hay que pensar en términos de etapas. De hecho ahora está iniciando una etapa diferente, que a mi juicio va a estar en buena medida signada por tres asuntos importantes: primero la pandemia empieza a afectar menos, todo parece indicar eso; segundo se abre la discusión en torno a los Consejos de Salarios, los ajustes salariales, que siempre es una etapa conflictiva; y tercero se va a discutir la Rendición de Cuentas.

Esos tres elementos también sitúan al gobierno en un contexto diferente. ¿Por qué? Porque la pandemia, si bien se reduce y eso es bueno para todos, ese efecto adverso, que podría justificar algunos de los problemas que el país estaba teniendo, ahora tiende a desaparecer. Y en el caso de los Consejos de Salarios y la Rendición de Cuentas sabemos que son cosas tensionantes en las que es difícil satisfacer todas las expectativas que se generan en torno a esos eventos que son de reparto de recursos.

Por lo tanto, diría que esa nueva etapa que se abre ahora es para el gobierno una etapa más compleja. Tiendo a pensar que sobre este tema, sobre el tema del referéndum, dependiendo del tiempo que le lleve a la Corte Electoral supervisar las firmas y oficializar el referéndum como tal, es probable que tengamos esta instancia el mes próximo y por lo tanto otra situación más de tensión que el gobierno va a tener que enfrentar. Lo cual habla de un período, que va a estar en el entorno de los nueve meses, que va a ser más complejo en términos políticos de lo que el gobierno tuvo que enfrentar hasta ahora.

Pero la etapa propiamente del referéndum, de debate, de discusión, diría que probablemente recién se reabra sobre fines de año o comienzos del año próximo. Creo que es la hipótesis más plausible.

¿Coloca a la a la oposición en una situación distinta?

Sin ninguna duda. Primero porque si en un contexto como este de pandemia, en el que resultaba muy difícil movilizarse, y mantener contacto con la gente, se recolectan esa cantidad de firmas, quiere decir que hay una capacidad de movilización y de organización que puede oponer cierta resistencia, siempre dentro de los marcos constitucionales y legales, a decisiones o incluso aprobaciones de leyes por parte del gobierno y la coalición que lo sustenta.

Hay que recordar que los mecanismos de democracia directa jugaron un papel muy importante, tanto para la izquierda como para movimiento social, en todo el período que termina con la victoria del Frente Amplio en 2204. Aun perdiendo algunos de esos recursos de referéndum y aun perdiendo algunas de las propuestas plebiscitarias de reforma constitucional, significó una acumulación de fuerzas, y digamos una acumulación política, que fue muy relevante. Creo que esto es un espaldarazo para el Frente Amplio, para los movimientos sociales que estuvieron detrás de esta iniciativa y de alguna manera salen de esta instancia fortalecidos. Van a tener que enfrentar una campaña en circunstancias desafiantes y probablemente adversas, pero ya el escenario es distinto.

En el caso que haya referéndum y se deroguen los 135 artículos cuestionados, ¿se termina la agenda de gobierno?

Creo que lo que ocurre cuando efectivamente hay una situación de este tipo, por ejemplo, si se derogaran los 135 artículos de la LUC, es que el gobierno tiene que de alguna manera resetearse de cierta forma. Eso implica volver a evaluar cómo puede cumplir sus objetivos políticos cuando lo que tiene que hacer es retroceder dejando de lado alguna de sus principales iniciativas. Lo que ocurrió por ejemplo cuando se derogaron artículos de la Ley de Empresas Públicas, fue un golpe muy importante para el gobierno de [Luis] Lacalle Herrera. Pero eso no quiere decir que el gobierno no tenga iniciativa política, sino que tiene que resituarse y probablemente, en este caso en particular, la complejidad de la LUC, la cantidad de materias que abarca y la cantidad de artículos que podrían ser derogados va a afectar no solo un área de política pública, como fue el caso de la ley de empresas públicas, sino un conjunto de áreas cuyo impacto puede ser muy relevante en términos de la gestión de gobierno.

Si se derogaran estos artículos, entre los que hay varios sobre seguridad, ¿quedarían mal paradas iniciativas del gobierno como la propuesta de allanamientos nocturnos?

Según el área de política pública de que se trate, si se derogaran estos artículos, habría mayor o menor impacto. Hay una cuestión relevante, y es que si se derogan estos artículos, va haber una derrota muy importante para el gobierno. Y además eso tiene efectos sobre los instrumentos que el gobierno tiene a su disposición para llevar adelante su gestión, que seguramente van a tener que ser reconsiderados. Pero eso lo sabremos de aquí a, supongo, unos nueve meses. E insisto en que el resultado en términos políticos es uno y en términos de gestión es otro. Si uno mira la experiencia histórica de la izquierda en Uruguay, a veces pudo no lograr el objetivo de retrotraer una ley o generar una reforma constitucional, pero sí logró el objetivo de acumular fuerzas en el terreno político y de alguna manera cambiar algunos asuntos de la agenda pública que son relevantes.

En lo previo a la entrega de las firmas, a la izquierda, en particular a la política, se la veía un poco desacomodada y a la defensiva. ¿Ahora pasa a la ofensiva o por lo menos cuenta con elementos que la pueden ayudar?

No creo, la izquierda política, básicamente el Frente Amplio, viene de una derrota electoral que es también una derrota política y tiene que, de alguna manera, reposicionarse. El haber llegado a las firmas en un contexto adverso le da un empuje muy importante para hacer las cosas que tiene que hacer, pero esas cosas todavía tienen que ser hechas. Desde mi punto de vista, esas cosas suponen procesar un recambio importante en los liderazgos políticos, lo que es un desafío muy relevante hoy. Rediscutir un poco su visión sobre el país y la situación en que se encuentra, que probablemente ha sido un déficit que tiene algo que ver con la derrota electoral y política que tuvo la izquierda, y también ir generando la nueva propuesta política que sobre esa nueva lectura del país ofrezca un conjunto de alternativas, propuestas y de soluciones a problemas que probablemente no son ya los de la elección de 2019, pero que requieren conocer la realidad actual y reconocer que probablemente hubo insuficiencias o déficits en algunas de las políticas aplicadas antes y que hay que ofrecer algunas otras alternativas y algunos otros desarrollos. Eso supone estudio, análisis, debate político y la formulación de políticas y eso hay que hacerlo. Con este cambio en el escenario político que significa la recolección de las firmas e incluso si se derogara los 135 artículos de la LUC, lo que hay es un freno a algunos cambios que quiso instalar el gobierno y una cierta dificultad para mantener su dinámica política, pero sigue habiendo tareas pendientes para el Frente Amplio que son inevitables y que tienen que analizarse.

Usted hizo referencia a los liderazgos en el Frente Amplio. ¿Sucede lo mismo en el movimiento sindical?

Lo que sucede es que el movimiento sindical uruguayo tiene una estructura que de alguna manera ha logrado ir consolidando personas de referencia. A lo largo del tiempo, ha tenido sus propios recambios, y creo que sin duda sale fortalecido en esta instancia, pero siempre ha sido un liderazgo con rasgos importantes, de personalidades destacadas, con un componente colectivo importante.

Lo que hemos visto es que hay figuras que han tenido un protagonismo muy relevante, el caso de Fernando Pereira es notorio, pero también otras personas y que de alguna manera eso fortalece al movimiento sindical como tal, que también va a tener que enfrentar desafíos muy importantes porque además de una coyuntura desafiante en términos de empleo e ingresos hay transformaciones muy profundas en el mundo del trabajo que plantean desafíos todos los días. Y por lo tanto no es una tarea para nada fácil la que tiene la dirigencia sindical, más allá de que esto es un logro muy importante para ellos.