Ajustada victoria del No y la LUC queda firme

Votos por No más votos en blanco suman 50,3% y los votos por el Sí 48%.

Finalmente el referéndum realizado este domingo, arrojó una ajustada victoria del No y la ley de urgente consideración (LUC) quedará firme.

Con el 100% de los circuitos escrutados, la Corte Electoral publicó en la pasada madrugada las cifras finales del escrutinio primario (faltan abrir los votos observados).

Los votos observados (36.080) representan el 1.6% del total y son menos que la diferencia final a favor del No, por lo que el resultado queda firme: no se derogan los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Los votos en blanco se suman (por ley) a los votos por No. Los votos anulados no son votos válidos y no se tienen en cuenta para el resultado final.

RESULTADO

Votos por NO: 1.087.557. Esto es el 49% de los votos válidos (sin contar los observados).

Votos en Blanco: 28.747. Esto es el 1,3% de los votos válidos (sin contar los observados).

Votos por NO más votos en Blanco: 1.116.304. Esto es el 50,3% de los votos válidos (sin contar los observados).

Votos por SI: 1.065.001. Esto es el 48% de los votos válidos (sin contar los observados).

Diferencia entre votos por NO y votos por SI: 51.303 (sin contar los votos observados).

Cuando se abran los votos observados se tendrá el resultado del escrutinio definitivo.

Luego de conocerse los resultados primarios, el mandatario dio una conferencia de prensa, donde argumentó que, en su momento, la LUC configuró un proyecto de ley “dialogado”. “Nosotros mañana estamos de nuevo en nuestros temas urgentes” y calificó al referéndum como “etapa superada” y dijo que la ley “queda firme”.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, afirmó que el Gobierno “debería ver el cimbronazo” que acaba de tener y sostuvo que “lo que se puede decir con claridad es que una mitad de la sociedad uruguaya que no está de acuerdo con esta forma de legislar”.

De cara al referéndum, varias encuestas daban la victoria para el No, aunque la opción del Sí fue ganando fuerza en las semanas previas, pero finalmente la ciudadanía decidió que el articulado se mantendrá vigente.