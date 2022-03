Ajustarse cinturones: nuevo aumento de combustibles

El Poder Ejecutivo anunciará este lunes el porcentaje de aumento de los combustibles que regirá a partir del martes 1° de marzo. El ajuste, que abarcaría a la nafta, gaso oil y supergas, fue anunciado el viernes cuando se conoció el informe de la Unidad de Servicios de Energía y Agua (Ursea) que analiza la variación del precio del petroleo entre el 26 de enero y el 23 de febrero, por lo que no incluye el aumento del barril de registrado el pasado jueves a consecuencia del estallido de la guerra en Ucrania.

Según informó Telemundo el pasado viernes se reunieron en la residencia de Suárez cuatro ministros, entre ellos los de Economía y Energía, para analizar la situación junto al presidente Luis Lacalle Pou.

Para este lunes está prevista una reunión en la Torre Ejecutiva donde se pondrán sobre la mesa todos los números.

Dos pueden ser las opciones en función de la conveniencia política y de la situación financiera de Ancap: mantener el precio o aumentarlo. La primera es la más lejana dado que Ancap no cuenta con espalda financiera para ello.

La Ursea indica en el informe que en el período mencionado, el Precio de Paridad de Importación (PPI) mostró una variación de 4,95% en la nafta Premium; 4,98% en la nafta Súper; 6,68% en el gasoil 50s, y 6,67% en el gasoil 10s.

El aumento podría ser de 5% en las naftas y de 6% en el gas oil.

Relativa cautela

Hasta ahora el gobierno ha mantenido una relativa cautela en el precio de los combustibles dada la proximidad del referéndum del próximo 27 de marzo.

No obstante no pudo mantener el precio en febrero.

En esa ocasión el presidente de la federación Ancap, Gerardo Rodríguez dijo a Caras y Caretas Portal que el aumento “demuestra el fracaso de la normativa creada en la LUC que tenía como centro dos objetivos: bajar la tarifa y la transparencia”.

Para Rodríguez “desde que se aprobó la LUC no han dejado de subir los combustibles y si no han subido más es porque el gobierno decidió no aplicarla todos los meses”.

Cuestionó también la falta de transparencia en el manejo de las tarifas. “El gobierno ha manipulado -el precio- de acuerdo a sus intereses violando permanentemente la norma que ellos mismos crearon”.