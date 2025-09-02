Hacete socio para acceder a este contenido

presupuestales

Ajustes Tributarios en el Proyecto de Presupuesto Nacional

Uno de los cambios más destacados en el presupuesto es la introducción del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico.

El presupuesto fue presentado el domingo.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por María Noel Sanguinetti

El tema tributario ha cobrado relevancia en la agenda pública, como se confirma con el reciente proyecto de presupuesto nacional presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento el pasado domingo 31 de septiembre. Este proyecto incluye una serie de ajustes tributarios diseñados para alinearse con la actual realidad fiscal internacional, un movimiento que busca modernizar y optimizar la estructura impositiva de Uruguay.

Uno de los cambios más destacados en el presupuesto es la introducción del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico. Esta medida tiene como objetivo garantizar que las empresas multinacionales paguen tributos en Uruguay, en lugar de eludir su responsabilidad fiscal trasladando sus obligaciones a jurisdicciones con regímenes impositivos más favorables en el exterior.

El texto presentado ante la Asamblea General detalla que el programa de convergencia fiscal incluye cambios que, además de ajustarse a las tendencias globales, buscan corregir inconsistencias técnicas que han surgido en la legislación tributaria. Se pretende, así, facilitar un marco más equitativo y efectivo para la recaudación de impuestos.

El gobierno enfatiza que estos ajustes no tienen la intención de aumentar la carga tributaria sobre los contribuyentes ya alcanzados por las modificaciones, sino más bien de concentrar la recaudación en el territorio nacional. Este enfoque pretende garantizar que los ingresos fiscales se generen en Uruguay, fortaleciendo el sistema tributario frente a la competencia internacional.

Dentro de este contexto, el gobierno también pone el foco en "mejorar la eficiencia" de la Dirección General Impositiva (DGI), con el objetivo de aumentar la recaudación fiscal. Para ello, se prevé implementar un modelo de gestión que reconoce las múltiples causas del incumplimiento tributario, que van desde el desconocimiento y las dificultades financieras hasta el fraude deliberado. Este modelo incluirá acciones específicas que procuren cambios de conducta en los contribuyentes, promoviendo así una mayor compliance fiscal y fortaleciendo la cultura tributaria.

El proyecto de presupuesto nacional marca un paso significativo en la transformación del sistema tributario uruguayo, orientado a captar ingresos de manera más eficiente y adaptada a las dinámicas del contexto internacional. La implementación de estas medidas será clave para el futuro fiscal del país y su capacidad de sostener un esquema de ingresos que soporte adecuadamente el desarrollo económico y social.

