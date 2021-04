Al pan pan y al vino vino

Por Alberto Grille

Los lectores de Caras y Caretas Portal saben que no me gusta Javier Miranda como Presidente del Frente Amplio y que soy partidario de que como corresponde, cese al final de su mandato. Pero no voy a avalar su linchamiento mediático que tiene al Presidente de la República como su verdugo principal.

Yo también, al igual que Javier, creo que la gestión que ha hecho este gobierno de la pandemia es con todas las letras barata, pero a diferencia de él, creo que es barata en el doble sentido de la palabra, es económica, asequible, módica y poco costosa como quiso decir

Miranda y es rebajada, de poco valor, de ocasión y a precio de “gallina flaca” como agrego yo.

No se rebaje Lacalle Pou ni su pequeño polichinela Pablo Iturralde, a arrastrarse por el barro, porque su lugar del mundo son los jardines de La Tahona. Simplemente reconozca que aún en los peores momentos de la pandemia, cuando mueren decenas de uruguayos por día, el

gobierno mira el bolsillo y la rentabilidad de los “malla oro” y no la vida, la seguridad y la salud de sus compatriotas.

Así que estuvo bien Javier Miranda en decir las cosas por su nombre. Lo que ha hecho el gobierno es lo más barato que pudo hacer, lo que deja contentos a las calificadoras de crédito, a las grandes empresas y a los capitales agroexportadores y la que deja en la calle a los pobres,

a los trabajadores, desocupados y jubilados.