Alcalde blanco al horno y sin guarnición

-“Adiós muchachos, compañeros de mi vida/ Barra querida de aquellos tiempos/Me toca a mí hoy emprender la retirada/Debo alejarme de mi buena muchachada/ Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno/Contra el destino nadie la talla/ Se terminaron para mí todas las farras/ Mi cuerpo enfermo no resiste más”.

-Muy bien, Borges. Este tango del “Mago” Carlos Gardel le viene de perillas. Era hora de que dejara la noche, las luces estrambóticas de los cabarets, la locura de las discotecas y las recorridas por aquellos antros donde abundan “las chicas que fuman”.

-Pero, ¿qué dice, guarango? Hace años que dejé la farra. En parte, porque mi cuerpo enfermo no resiste más pero, fundamentalmente, porque no tengo un cobre en el bolsillo. No me da ni para pagar un vaso de agua mineral. Tengo más muertos que un cementerio, Álvarez. No sé si me entiende.

-Claramente, Borges. Siempre que llovió, paró.

-Sí, pero yo ya estoy mojado hasta la médula. Una nube negra me persigue desde hace un tiempo. Si sigo así, Álvarez, me voy a agarrar terrible congestión.

-Lo que estoy seguro, Borges, es que su libreta de apuntes, viejo sabueso, está intacta. Así que tíreme data, por favor.

-Ok. Ediles de la Junta Departamental de Montevideo elevaron un pedido de informes al alcalde del municipio CH, Andrés Abt, por solicitar un predio del parque Villa Biarritz para realizar un cumpleaños y no se hizo cargo del aseo del lugar posterior a la fiesta sino que además lo efectuó una cuadrilla de limpieza del organismo. Se conoció como el caso “Cumple Feli”.

-Sí, recuerdo una nota denunciando el hecho escrita por un tal Pablo Tosquellas.

-Me suena ese nombre, Álvarez.

-Abt hasta las manos…

-Pero hay más. También, recordará la denuncia realizada por una vecina, en pleno cabildo abierto del municipio, en donde manifestó que se utilizaron teléfonos del organismo para promover la campaña de Luis Lacalle Pou, herrerista al igual que Abt.

-¡Exactamont!

-Bien, Álvarez. El alcalde se vio obligado a realizar una investigación administrativa para conocer desde qué teléfono llamaron a la señora. Cada funcionario del municipio tiene un código para realizar una comunicación telefónica. Abt cree que conseguirá ese código y, por ende, a la persona que cometió la infracción.

-Uyyy. Borges, más complicado que un problema de Pitágoras. Demasiado engorroso, además. Ya le digo que si los concejales del Frente Amplio (FA) y usted no siguen de cerca el tema, esto termina en el pantano.

-Hablando de los concejales del FA, estimado Álvarez, le cuento que tienen un alto fastidio hacia la figura de Abt. Lo consideran “un marketinero”, que no se preocupa por los problemas de la gente que le competen -podado, alumbrado, limpieza, bacheo- y que vive “para las cámaras”. “Tiene un equipo de comunicación que lo persigue hasta el baño”, me dijeron, y me agregaron que cuenta con un grupo de gente que se dedica a repicar sus “acciones” a través de las redes sociales. Por ejemplo, me contaba una de ellas, que barrios como Buceo y Tres Cruces -que están dentro de la jurisdicción del CH- están en la cuenta del olvido y que sólo se dedica a Punta Carretas y Pocitos, lugares donde existe una mayor densidad poblacional y hay un bienestar económico.

-¡A la pipetuá!

-Me señaló, Álvarez, una concejal que se realizó una intervención urbana innecesaria en 21 de Setiembre y Ellauri. Le aclaro que la mayoría de las decisiones salen sin unanimidad. Es decir, 3 votos contra 2, que son los frenteamplistas.

-¡A la perinola!

-Me añadió esta persona que Abt tiene una “gran habilidad” para aparecer en las cámaras. Por ejemplo, me explicaron, que actores privados organizan un competencia 5K en la rambla de Pocitos y él sale en la televisión como si hubiera sido el promotor del evento. Los nacionalistas apuestan todo a él y los frenteamplistas viven protestando. La sesiones son un calvario.

-¡Maratones de pipetuás!