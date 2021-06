Alem García: «Uruguay no está en lucha con Argentina por los puertos»

El presidente de la delegación uruguaya de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Alem García, afirmó, en una entrevista con Caras y Caretas, que “Uruguay no está en lucha con Argentina por los puertos”.

“No estamos en lucha con Argentina, tenemos una sociedad impuesta por la geografía y por lazos culturales, sociales y económicos […] Con Argentina no solo nos une el Río de la Plata, son múltiples las numerosas razones y factores que nos unen, desde los albores de la independencia. Como artiguista que soy, siempre tuve conciencia de la importancia de la región”, afirmó a esta revista.

Aseguró que entre Argentina y Uruguay “hay una sociedad natural”. “Nuestros países han pasado por muchas etapas y el relacionamiento ha sido muy variado. Argentina es muy importante en nuestra economía, no solo en el sector turístico. Cuando a los argentinos les va bien, siempre hubo consecuencias positivas para Uruguay. Lo que propone el presidente Luis Lacalle Pou sobre la flexibilización el Mercosur será aceptado, tarde o temprano. Porque su propuesta será en beneficio de todos los socios del Mercosur. Obvio, tenemos que defender con la mayor firmeza nuestros intereses nacionales, así como los argentinos defienden los suyos”, agregó.

¿Cuáles son sus objetivos en su administración como presidente de la CARP?

En líneas muy generales, hacer todo lo posible para el cabal y fiel cumplimiento del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, que ha sido uno de los más positivos que ha firmado el país, la toma de medidas que reduzcan el aporte del Estado uruguayo al organismo, ya se han concretado algunas, como la reducción del presupuesto en un porcentaje importante que va más allá de las pautas del actual gobierno, la sustitución de las actuales boyas del Canal Martin García por otras de nuevo diseño que tienen incorporados elementos de última tecnología que permiten la observación en tiempo real, no solo de las circunstancias relativas a la navegación sino también sobre el ambiente, la mejora de las embarcaciones, ya sea mediante reformas o sustitución de las mismas, para hacerlas más eficientes, la cooperación con centros de estudios, ya hemos firmado convenios marco con la Universidad de la República y con la Universidad de Buenos Aires, profundizaremos los mismos a través de convenios específicos, es muy importante contar con esos aportes para las tareas que se desarrollan en CARP. Están trabajando varias sub comisiones integradas por delegados argentinos y uruguayos en estos diferentes temas. Por supuesto, también, se está haciendo el seguimiento a todos los proyectos del Río de la Plata, ya que es prioridad absoluta que todas las obras se hagan de la mejor manera, en beneficio de ambos países y de su gente. Es importante señalar que hasta ahora no han existido diferencias de criterios en CARP que hayan motivado discusiones, que por otra parte es lo común en todo organismo de integración plural. Respecto a la Delegación de Uruguay, la misma actúa como equipo y me honran con su compañía el vicepresidente, Ricardo Planchón que representa al Partido Nacional, Gonzalo Reboledo que representa al Frente Amplio, el embajador José Luis Pombo que representa a Cabildo Abierto y el Dr. Augusto Montesdeoca que representa al Partido Colorado. Es importante señalar que hasta ahora no han existido diferencias de criterios en CARP que hayan motivado discusiones, que por otra parte es lo común en todo organismo de integración plural. Respecto a la Delegación de Uruguay, la misma actúa como equipo y me honran con su compañía el Vicepresidente, Ricardo Planchón que representa al Partido Nacional, Gonzalo Reboledo que representa al Frente Amplio, el Embajador José Luis Pombo que representa a Cabildo Abierto y el Dr. Augusto Montesdeoca, que representa al Partido Colorado.

Una de sus propuestas, para hacer frente al anuncio del gobierno argentino de que dragará el canal Magdalena, es que Uruguay lleve adelante la concreción del puerto de aguas profundas en Rocha. A comienzos de la actual administración, el titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Luis Alberto Heber, dijo que el puerto de aguas profundas no estaba en la agenda de la cartera ¿Cuál fue la respuesta del gobierno?

Es correcto lo que dijo Luis Alberto Heber siendo Ministro de Transporte y Obras Públicas, el puerto en Rocha no está dentro de las prioridades del actual gobierno.

Lo que he manifestado respecto al puerto en Rocha es la reiteración de una vieja postura o pensamiento, ya que formo parte de la militancia por esa idea que ya lleva muchas décadas. Rochenses destacados se han identificado con ella, sosteniendo que debe aprovecharse mejor el océano y todo lo inherente al mismo, entre otros el Dr. Javier Barrios Amorín, Carlos Julio Pereyra, el Dr. Ernesto Amorín Larrañaga, ex Diputado por el departamento, el ex Intendente Mario Amaral, profesionales de la actividad naviera, también, la Academia Uruguaya de Geopolítica y Estrategia forma parte de esta corriente de opinión, en especial su ex Presidente el Profesor Bernardo Quagliotti de Bellis.

En las costas de Rocha hay profundidades naturales que exceden largamente las que necesitan hoy los gigantes portacontenedores de última generación, nunca será necesario dragado alguno, sería el puerto de menor costo y el más seguro de la región. Sería el gran puerto distribuidor, que le serviría a Argentina, Paraguay y, tal vez, de concretarse las obras del corredor bioceánico del paralelo 33, también a Chile y Bolivia. Y, naturalmente, al sur de Brasil.

El puerto en Rocha podría ser un complemento muy importante a la infraestructura de Argentina, en lugar de la puja o lucha de puertos, hay que ir a fórmulas de cooperación y complementación. El puerto en Rocha provocaría un gran desarrollo de la navegación de cabotaje y como consecuencia habría un gran impulso en los astilleros argentinos.

Hay una vieja discusión en el rubro, parecida a la del huevo y la gallina. ¿Qué es lo primero, la carga o el puerto? Hay quienes sostienen que a los puertos los construye la carga, y quienes dicen que la carga viene cuando están construidos los puertos. Pienso que todo depende, en las actuales circunstancias pienso que la carga está y, construido el puerto en Rocha, la misma se va a canalizar por ese puerto.

El gobierno de Argentina le envió una nota aclarando que la autorización que dio en 2018 avala dragar el acceso al Puerto de Montevideo a 13 metros de profundidad, no a 14 metros, como han manifestado autoridades del anterior y el actual gobierno. ¿Se ha tenido novedades sobre esto?

La carta de referencia señala un hecho ocurrido en mayo de 2018, y a mi criterio lo más importante es que se manifiesta que Argentina nunca cuestionó la profundidad del canal de acceso al Puerto de Montevideo y que si se quiere, por parte de Uruguay, una mayor profundidad hay que presentar un proyecto de obra en ese sentido, que es lo que se hará en muy poco tiempo. Es el procedimiento que prescribe el propio Tratado del Río de la Plata de 1973.

Muchos afirman que el relacionamiento con Argentina no atraviesa el mejor momento diplomático, dadas las diferencias entre el presidente argentino Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou por la flexibilización del bloque en la pasada cumbre del Mercosur. ¿Cómo piensa la CARP manejar estas diferencias para impulsar la relación entre ambos puertos?

De la manera más conveniente, sin perder de vista que con Argentina no solo nos une el Río de la Plata, son múltiples las numerosas razones y factores que nos unen, desde los albores de la independencia. Como artiguista que soy, siempre tuve conciencia de la importancia de la región. Entre Argentina y Uruguay hay una sociedad natural. Nuestros países han pasado por muchas etapas y el relacionamiento ha sido muy variado. Argentina es muy importante en nuestra economía, no solo en el sector turístico. Cuando a los argentinos les va bien, siempre hubo consecuencias positivas para Uruguay. Lo que propone el presidente Luis Lacalle Pou en el Mercosur será aceptado, tarde o temprano. Porque su propuesta será en beneficio de todos los socios del Mercosur. No estamos en lucha con Argentina, tenemos una sociedad impuesta por la geografía y por lazos culturales, sociales y económicos.

Obvio, tenemos que defender con la mayor firmeza nuestros intereses nacionales, así como los argentinos defienden los suyos.

Cambiando de tema, los blancos resolvieron encajonar el proyecto de Sartori que avala la frase emblemática de Larrañaga. ¿Qué piensa sobre esto?

El proyecto pasó a la Comisión de Constitución y Legislación, veremos qué trámite se le da allí. Pienso que, si como se expresa en el diario El País, alguien informó que la voluntad es de “encajonar” la iniciativa se comete un grave error que, además, revela una gran ignorancia de lo que ocurre en la fuerza policial. La frase que se escribió en una unidad, de manera absolutamente espontánea, por un sentimiento auténtico de los funcionarios, está en total concordancia con lo que sucede desde siempre en la fuerza. En varias unidades están inscriptas frases de similar tenor, si no me falla la memoria recuerdo unas que en algunas oportunidades vi, por ejemplo «El tiempo que pasa es la verdad que huye” en la Dirección Nacional de Policía Técnica, «La adversidad solo nos hará más fuertes» de la Escuela Nacional de Policía, «Me atrevo» de la Guardia Republicana, «La patria es todo» de la Guardia de Coraceros.

Borrar ahora la frase “Hay orden de no aflojar” de la fachada del Grupo de Reserva Táctica, Zona 5, de la Jefatura de Montevideo, será un acto de desmotivación, una especie de balde de agua fría al sentimiento espontáneo de los funcionarios que quisieron brindar un sincero homenaje a Jorge Larrañaga.

Como por las circunstancias vividas producto de una muerte que fue una sorpresa, no se cumplieron las formalidades del caso, precisamente, el proyecto que se presentó tiene por finalidad regularizar la situación. Y el fundamento tiene sustento constitucional, el numeral 13 del artículo 85 de la Constitución de la República, que faculta al Poder Legislativo a “decretar honores públicos a los grandes servicios”. Espero que en la Comisión mencionada del Senado prevalezca el buen criterio y que el proyecto se apruebe por unanimidad.

El wilsonismo y especialmente Alianza Nacional se quedó sin un escaño en el Poder Ejecutivo y hasta el momento algunos creen que no han aparecido líderes en ese sector. ¿El sartorismo debería apostar a tratar de captar al electorado de ese sector político?

Soy de los que no hace especulaciones en tal sentido, es decir, en virtud de la desgracia que afecta a uno de los sectores del Partido Nacional, bueno, en realidad ese hecho tan desgraciado nos afectó y afecta a todos. Tenía una muy buena relación con Jorge Larrañaga, y me ocasiona un gran dolor su muerte, realmente una tragedia, para su familia y, también, para el Partido Nacional todo.

«PN no podrá prescindir de Sartori en 2024»

García, quien fue fundador del sector político del senador Juan Sartori, afirmó que el Partido Nacional (PN) no podrá prescindir del legislador para la victoria de las elecciones de 2024.

¿Cuál cree que es la proyección del sartorismo de cara a las elecciones de 2024?

Nuestro proyecto político tuvo desde siempre dos etapas, la primera, que iba desde la campaña de las elecciones internas de junio de 2019 hasta octubre y noviembre del mismo año, es decir, hasta las elecciones nacionales y la segunda vuelta, con la extensión hasta las elecciones de los gobiernos departamentales. Esa es una etapa cumplida. La segunda, veremos cuándo podremos comenzarla, dependerá de las circunstancias de la pandemia. Pensamos en un trabajo constante y progresivo de interacción con los compañeros de todos los departamentos. Lógicamente, sin hablar de candidaturas porque todavía es muy prematuro, como todos los demás sectores del Partido Nacional, el Movimiento Todo por el Pueblo-880 hará su aporte en la próxima contienda electoral. No tengo ninguna duda de que el Partido Nacional no podrá prescindir de Juan Sartori, todo lo contrario; así como fue fundamental para el triunfo en las pasadas elecciones, también lo será en las de 2024.