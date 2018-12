Alexander Medina explicó porque se va de Nacional

El técnico de Nacional, Alexander Medina, dio en conferencia de prensa los motivos de su alejamiento del club

“Los motivos que me llevaron a tomar esta decisión fueron varios, pero el desenlace final fue el principal, para mi entre ganar y no ganar hay un abismo.

No ganar nos golpeó.

Si hacemos un balance general el resto del año fue bueno, pero ir por todo y quedarte sin nada fue doloroso.

Ojalá mañana (sábado) comience un camino con todos alineados, todo el mundo deberá mirar para adentro y dejar afuera el ego. Ojalá mñana comience otro camino.

Agradezco a todos, después del último partido no pudimos hablar. Como me dijo un sabio que es Víctor Espárrago, el que habla poco se equivoca menos. Llegué a la decisión hace unos cuantos días de no seguir en la institución culminado nuestro contrato. No fue fácil. En el análisis, repasando lo que pasó, es lo mejor para el club y también en lo personal.

Somos muy competitivos. Las conversaciones que tuve con Álvaro Recoba e Iván Alonso me dejaron como positivo que algo bien hicimos. Siento agradecimiento al presidente José Luis Rodríguez que me dio la oportunidad y a la directiva.

Me sentí despojado

“Me molestó el arbitraje del clásico. Influyó netamente en el resultado. Ese gol no era el empate. El penal a Sebastián Fernández, en los noventa minutos cinco amarillas a los jugadores de Nacional y cero a Peñarol. Fue un arbitraje tendencioso pero el Campeonato lo perdimos ese día y en otros también. Quedé muy molesto con el arbitraje, es independiente de lo que pasó. Me sentí despojado”.