Alianza Sartori-Alonso revoluciona la interna blanca

Por Lucía Barrios

La alianza entre el empresario Juan Sartori y la senadora Verónica Alonso ha movido el mapa político dentro de la interna del Partido Nacional (PN). Ante el desagrado de algunos y la sorpresa de otros, la figura de Sartori se posiciona en el PN. Integrantes tanto del sector del senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) como del grupo de los intendentes (Mejor País) hablaron con Caras y Caretas sobre sus impresiones de esta alianza. A pesar de que le restaron importancia a este acuerdo, ambos sectores del PN dijeron claramente que la aparición de una figura “sin experiencia” como la de Sartori es una “incógnita”.

El integrante del grupo de los intendentes señaló que Sartori “ni siquiera sabe el himno uruguayo” y que promete cosas que no se pueden cumplir; además, consideró que la candidatura del empresario “es un capricho de una persona que viene de una familia que tiene una gran cantidad de dinero”.

Por su parte, el militante de Alianza Nacional afirmó que la unión Alonso-Sartori no tiene “nada especial” y que su grupo está “conforme” por cómo viene avanzando en el caudal de votos.

“Está más cercano Larrañaga de Luis Lacalle que Sartori de Alianza Nacional. Estamos muy confiados y tranquilos en nuestro proyecto. Por ejemplo, en las últimas horas adhirieron a nuestro sector integrantes del grupo de Alonso”, agregó.

En la misma sintonía, el politólogo Pablo Álvarez dijo a Caras y Caretas que la alianza entre Alonso y Sartori revoluciona la interna blanca y muestra un “vaciamiento” de la política.

“La alianza Alonso-Sartori revoluciona mucho la interna blanca en términos simbólicos porque de los referentes públicos que tenía el PN, más allá del caudal electoral, Alonso es la primera gran referente pública; termina por aceptar a Sartori cuando hace un año lo criticaba, sobre todo por su inexperiencia, desconocimiento y nula participación dentro del partido”, dijo Álvarez.

Este hecho simbólicamente es “muy fuerte”, porque es la primera candidatura que se baja dentro del PN, explicó el politólogo.

“¿Cuánto podrá tener como caudal electoral? No lo sé, no parece que se mueva demasiado la aguja porque algunos de los apoyos que Alonso tenía se fueron, como la Unión Cívica. Sin embargo, creo que Alonso fortalece la presencia del candidato Sartori”, agregó.

“Sartori tiene el capricho de ser candidato”

Un integrante del grupo de los intendentes afirmó que la aparición de Sartori “no repercute para nada” en su sector político y aseguró que no están analizando unirse al empresario.

“No estamos analizando unirnos a él. Veremos qué sucede. No hemos elaborado una opinión. Lo vemos como algo llamativo, pero no le damos trascendencia a su candidatura. Por el lado de Verónica, sabíamos que iba a bajarse de la candidatura y estábamos esperando ver a quién apoyaba”, agregó.

Consideró que Sartori es una figura “outsider” y afirmó que su grupo no va a hablar mal de él.

Sin embargo, es “raro” que el sistema político lo apoye, porque Sartori “no conoce nada del país”.

“Ni siquiera sabe el himno uruguayo. Lo único que tiene son negocios exitosos. Es una persona que nunca estuvo en la política y hace promesas que no se pueden cumplir. Tiene un discurso fácil, lleno de eslóganes. No sé qué hay detrás de todo esto. Si uno lo ve de afuera, es un capricho de una persona que viene de una familia que tiene una gran cantidad de dinero”, agregó.

Afirmó que no están pensando acordar ni con Sartori ni con Larrañaga y reiteró que su grupo “no es hijo del capricho, sino de la militancia”.

“Queremos ser segundos y no terceros. Creemos que la decisión de Verónica fue apresurada. Somos más parecidos a Larrañaga, pero tenemos una marcada diferencia en lo que él plantea en materia de seguridad. La urna va a decidir quién es quién”, agregó.

Alianza Nacional: “Unión Alonso-Sartori no tiene nada especial”

Un integrante del grupo Alianza Nacional dijo que la unión Alonso-Sartori no tiene “nada especial” y agregó que su grupo está “conforme” por cómo viene avanzando en el caudal de votos.

“La aparición de Sartori es una incógnita. No se conoce bien su plataforma, pero habrá que ver qué pasa. ¿Sartori muy cercano en las encuestas a Larrañaga? Hay sólo una encuesta que dice eso. Mientras tanto, la última encuesta muestra una diferencia de 12 puntos. Está más cerca Larrañaga de Luis Lacalle que Sartori de Alianza Nacional. Estamos muy confiados y tranquilos en nuestro proyecto. Por ejemplo, en las últimas horas adhirieron a nuestro sector integrantes del grupo de Alonso”, agregó.

Dijo que Alianza Nacional está “juntando fuerzas”. “La encuesta de ayer confirma el crecimiento. No estamos manejando que todos los sectores no herreristas hagan un acuerdo. Lo que nos importa son los votantes. En nuestro caso, los wilsonistas”, agregó.

¿Grupo de los intendentes podría acordar con Sartori?

A pesar de que el grupo de los intendentes afirmó que no está pensando en acordar con ningún sector, Álvarez dijo que podrían cambiar de opinión.

“El grupo de los intendentes es un sector importante que podría estar tomando una decisión más allá de que su candidatura está firme. Pero no sólo ellos podrían acordar con Sartori; la alianza con Alonso puede generar consecuencias en otras candidaturas, en particular en la de Larrañaga”, agregó.

Algunos grupos de Alianza Nacional podrían comenzar a desprenderse para ir a un “proyecto victorioso y no a uno derrotado”, sostuvo el politólogo.

“En ese caso sería como la imagen de un ciclista que viene detrás del pelotón y va avanzando. El que va en punta también empieza a sentir el temor. Si Sartori alcanza a Larrañaga, creo que el derrumbe no es solo del líder de Alianza Nacional, sino que también a Luis Lacalle Pou le va a llamar la atención”, agregó.

De todas maneras, las estructuras políticas pesan mucho más, por lo que la base que Lacalle Pou tiene a nivel nacional es “bastante importante”, sostuvo Álvarez.

“No tengo encuestas propias ni acceso a la profundidad de los estudios, sin embargo, si uno mira los datos públicos, se ve una consolidación de Lacalle Pou a pesar de que algunas ya le están dando descensos en el caudal electoral y aparece como una posible competencia importante entre Sartori y Larrañaga. El crecimiento de Sartori sería un derrumbe brutal para la candidatura futura de Larrañaga, pero también para el PN, porque va a significar que otros actores políticos con mayor importancia que Verónica Alonso tendrán que tomar definiciones similares a la que ella tomó”, añadió.

El vaciamiento de la política

“El hecho de que Sartori, que no tiene experiencia política, irrumpa con tanta fuerza dice algunas cosas y confirma otras. La primera es que existe una parte importante de la población que está dispuesta a vincularse o demandar de la política lo que un candidato así ofrece. Tenemos que ver que en nuestra sociedad existe una parte importante que está dispuesta a elegir un candidato que no tiene ningún tipo de trayectoria previa y ningún tipo de discurso político. Estuvo más ausente del país que presente. Creo que ese es el dato más importante”, reflexionó Álvarez.

La aparición de Sartori confirma el peso “importante” que tiene el dinero en las campañas electorales, explicó el politólogo.

Según sus palabras, este hecho debería hacer que los ciudadanos se cuestionen sobre la negativa de la oposición a avanzar en la legislación, propuesta por el FA, de limitar el financiamiento de los partidos.

“Los mismos que hoy se quejan y se asustan dentro de la interna del PN son los que no han querido avanzar en esta legislación. Yo creo que esto, como sociedad, nos tiene que llevar a pensar que es necesario limitar la participación del capital en el financiamiento de los partidos. Hay un poder fáctico, que es la economía, que cuando aterriza, lo hace con fuerza”, señaló.

Consideró que no hay “ninguna asa de la cual agarrarse” para interpretar hacia dónde podría ir políticamente una propuesta como la de Sartori.

“Es verdad que hace poco también hubo un candidato así en Uruguay, como Edgardo Novick [líder del Partido de la Gente], pero se ve que, en la competencia de billeteras, Sartori quedó por encima”, dijo.

“La aparición de Sartori y la fuerza que ha adoptado muestra que la política está vaciándose. No es que Sartori sea el que manifiesta el vacío de la política, pero sí ayuda a esta visión que alguien sin ninguna trayectoria ni discurso, alguien que dice ‘todavía no sé lo que tengo que decir, voy a escuchar’, sea una opción viable para una parte relativamente importante de la población”, reflexionó.

“La política muchas veces se vacía porque la mayor parte de los políticos se preocupan más por sus intereses específicos que por el bien común. Igualmente no creo que sea un mal exclusivo de Uruguay, es más, creo que, a pesar de todo, nuestro país está en mejores condiciones que otros de la región en el valor que la ciudadanía le da a la política”, manifestó.

Las razones de Alonso para elegir a Sartori

Verónica Alonso afirmó en los últimos días que el posicionamiento de Juan Sartori es un “mensaje claro” de que los uruguayos buscan algo distinto y que no lo encuentran en los demás actores políticos.

“Nuestra unión con Juan Sartori busca, en primer término, garantizar la verdadera renovación del PN, para lograr tener un partido más fortalecido, incluyente y garante de la unidad del país. Nos sumamos porque estoy convencida de que primero está el país, después el partido y recién, por último, nuestro sector político. ¿Y qué necesita hoy nuestro país? Necesita un cambio”, sostuvo.

“¿Por qué apoyar a Juan Sartori? El año pasado dije que no lo conocía, que no sabía quién era. Ahora sé quién es Juan Sartori. Ahora lo conozco. Y siento que es un enorme aporte. Porque no trae mochilas de otros tiempos, porque no usa viejas prácticas políticas que han desilusionado a una gran cantidad de uruguayos. Porque al igual que yo, cree en el diálogo para avanzar en los temas que nos unen a todos los uruguayos. Porque al igual que yo, cree en poner a los mejores técnicos y especialistas en los lugares de decisión sin importar la bandera política”, agregó.

Alonso dijo que Sartori es un líder que “sabe escuchar y cree en la participación de todos para consolidar la unidad social”.

Bottinelli dice que los votantes de Alonso podrían apoyar a Sartori

El politólogo y director de Factum, Óscar Bottinelli, dijo a Caras y Caretas que los votantes de Alonso podrían apoyar la candidatura de Sartori.

“En la última encuesta nacional de Factum, cerrada a fines de marzo, Verónica Alonso registraba 2% dentro del PN. Ese número seguramente indica el núcleo duro de votantes de Alonso y, por tanto, tiene muchas probabilidades de trasladarlo a Juan Sartori. Por otro lado, desde el punto de vista cualitativo, es importante para Sartori que obtenga la adhesión del primer candidato presidencial que se baja”, señaló.

Los números

La encuesta de Factum sobre la interna blanca, realizada en marzo, marca que Luis Lacalle Pou tiene 44% de intención de voto, Jorge Larrañaga 25%, Juan Sartori 21%, Enrique Antía 8%, Verónica Alonso 2% y Carlos Iafigliola 0%.

Si se comparan estos resultados con la encuesta realizada en febrero de 2019, Lacalle Pou cae 13 puntos (de 57% a 44%), Larrañaga crece de 19% a 25%, Sartori tiene un gran salto de 13% a 21%, Antía pasa de 6% a 8% y Alonso cae dos puntos, de 4% a 2%.

Bottinelli dijo en Informativo Carve que “es una elección más competitiva que lo que parecía. Larrañaga se recupera y muestra fortaleza, cuando se pensaba que su candidatura se apagaba”, dijo. “Lo de Sartori obliga a estudiar qué pasa. Da la impresión de que hay una visión de gente que busca algo diferente”.