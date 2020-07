Alimentación escolar: Una tormenta con matracas

Da Silveira había dicho en una entrevista con el semanario Búsqueda, que el gasto en alimentación escolar es “formidable” y se refirió a las “ineficiencias” detectadas por las nuevas autoridades. Esto creó dudas acerca de la continuidad del programa tal cual venía funcionando.

El programa de alimentación va a seguir

“El Programa de Alimentación Escolar va a seguir porque es una política de Estado y hay un compromiso no solo de este consejo, sino del anterior y estoy seguro que también de los que van a continuar. Lo que se quiere es mejorar este servicio y que llegue realmente a quienes lo necesitan”, dijo el consejero Juan Gabito en la comisión.

Sin embargo, el ministro Da Silveira dijo que “No se sabe qué está pasando; en consecuencia no se sabe a quién se le está dando alimentación y a quién no, y lo que hay que hacer es investigar”, según informó La Diaria.

“No se trata de una obsesión por la eficiencia; esto no es -como se dice por ahí- una obsesión gerencialista por la eficiencia. Esto es preocupación por la justicia social, porque plata que se gasta mal es plata que deja de estar disponible para atender necesidades reales de los uruguayos”, agregó Da Silveira en la comisión.

El presidente del Codicen, Robert Silva, propuso “llevar adelante una investigación que ponga las cosas sobre la mesa”.

Desinformación

El periodista Gabriel Pereyra, en el Informativo Sarandí del miércoles 15 de julio, después de haber leído parte de las actas de la sesión de la comisión de Educación del Senado, pidió enviar un fiscal para investigar por qué, por ejemplo, en la escuela de Maldonado N° 5, que tiene, según él, 6.033 alumnos, se repartían 7.200 porciones de comida.

En ninguna escuela del país comen 6.033 niños por día. Según pudo saber Caras y Caretas, allí también se atienden liceales y come el personal tal cual está establecido en el Reglamento de “Normas de funcionamiento y control de los Servicios de Alimentación dependientes del Consejo de Educación Inicial y Primaria”. La escuela N° 5 cuenta con el servicio denominado “Cocinando en la Escuela”, de modo que el director, después de pasar lista para saber con cuántos niños, docentes y personal auxiliar cuenta, solicita la preparación de las porciones de comida necesarias y lo garantiza bajo su firma día por día. Donde comen liceales, el sistema GURÍ no registra su asistencia porque no corresponden al sistema de Primaria.

GURÍ es un sistema de información web administrado por el CEIP que permite tener una base de datos actualizada de docentes y estudiantes y unificar las gestiones a nivel nacional.

La escuela N° 5 de Punta del Este (Maldonado), Alejandro y Samuel Lafone, tiene un régimen de Tiempo Extendido y corresponde al Quintil 5 Urbano (el menos pobre) cuenta copa de leche, según los datos del Consejo de Educación Incial y Primaria (CEIP). Su matrícula es de 327 alumnos, según el Monitor Educativo del CEIP, con datos de 2019.

También cuenta con maestro subdirector, maestro adscripto, maestro comunitario, maestro de apoyo fijo, maestro más maestro y maestro de apoyo Ceibal.

El reglamento de “Normas de funcionamiento y control de los Servicios de Alimentación dependientes del Consejo de Educación Inicial y Primaria” está colgado en la web del CEIP y corresponde la circular N° 384 del 13 de mayo de 2010.

El artículo 3º establece claramente quiénes pueden ser los usuarios, de lo que surge claro que no corresponde solamente a los alumnos.

Art. 3º- De los usuarios

3.1. La selección de los escolares que asistirán a los Servicios de Alimentación estará a cargo del director de la escuela, apoyado por el supervisor de Alimentación, donde sea posible. Se hará rigurosa selección, de modo de dirigirlo al niño realmente necesitado.

Para ello se considerarán:

a) Alumnos con malnutrición provenientes de hogares con graves problemas económicos. b) Alumnos que concurran a centros escolares cuyo horario determina el uso de un Servicio de Alimentación. c) Estudiantes del Ciclo Básico que reúnan estas condiciones establecidas en la resolución de Codicen del 021021989 (A4/R19).

3.2. podrán hacer uso del servicio de Alimentación los siguientes funcionarios.

a) En escuelas rurales: el personal docente y de servicio y funcionarios del Organismo que visiten la escuela por razones de trabajo. b) En escuelas urbanas: el personal adscrito a comedor y cocina y el o los maestros encargados de la vigilancia (Art. g). c) En escuelas especiales, de tiempo completo y jardines asistenciales: el personal adscrito a comedor y el personal docente. d) En escuelas o jardines donde coexistan glrupos de tiempo común y de tiempo completo. Aquellos docentes que cumplan doble turno.

3.3. No se realizará ninguna excepción a lo preceptuado en el inciso anterior.

3.4. Todos los funcionarios que hagan uso del comedor escolar deberán comer única y exclusivamente el menú preparado para el día.

3.5. Por ningún motivo podrán elaborarse en los Servicios de Alimentación comidas especiales para los funcionarios, ni ain alegando causa de enfermedad.

3.6. Los funcionarios no podrán traer de sus respectivos domicilios alimentos crudos para ser preparados en el Servicio,

3.7. De traer de su casa alimentos ya preparados, por opción personal o por razones de salud, no podrán ingerirlos en presencia de los niños.

3.7. Los funcionarios no podrán consumir bebidas refrescantes dentro del Servicio de Alimentación en las horas de utilización del mismo.

3.13. Con referencia a los escolares que utilizan los Servicios de Alimentación, dispónese que los mismos, tampoco podrán consumir bebidas refrescantes dentro del comedor, salvo cuando por motivos especiales se provean a todos los alumnos.

El derecho universal de las familias

Héctor Florit, exconsejero del CEIP, dijo a Caras y Caretas que “no hay un solo peso que se malgaste, al menos nadie lo demostró hasta ahora. Una diferencia en dos registros que asientan cosas distintas es previsible. Es un asunto viejo y ya señalado por Rama hace 24 años: una cosa son los comensales habilitados sobre los que se envían las partidas o las porciones, y otra son los alumnos que día a día efectivamente asisten a una escuela, y registrados en GURÍ. El acumulado mensual de porciones previstas difiere de la asistencia real son algunos cientos en un mes de 20 días hábiles.

En la propia sesión de la Comisión de Educación se aclaró que hay escuelas, como la 5 de Maldonado, que brindan alimentación a los chicos del liceo que está al lado, pero en GURÍ solo figuran los escolares.

Hay escuelas de Tiempo Extendido y Práctica en las que se asignan porciones para docentes y practicantes, pero solo figuran los alumnos en GURI.

Quiero también recordar que se invitó al ministro a sesión para que aclarara sus dichos sobre dar la alimentación a los que realmente la necesitan. Parecería que ese punto afortunadamente no prosperó. Eso es lo bueno, lo inaceptable es haber instalado la sospecha sobre los comedores, un servicio que atiende a más de 240.000, con 301.000 servicios a menos de US$ 1 por día y por niño, porque se basa en la gestión no remunerada de directores y Comisión de Fomento , el compromiso de miles de auxiliares, maestros y familias”.

Finalmente, Florit subrayó que “lo que sí importa es saber si la nueva administración

1) va a respetar el derecho universal de todas las familias de inscribir a su hijo al comedor escolar, en el entendido que también es un espacio de integración social y de educación alimentaria, que observa las recomendaciones de la ley 19.140,

2) si se va a respetar el destino del Impuesto de Primaria que se gasta en alimentación (63%) y otros servicios, como transporte de discapacitados, reparaciones de locales, seguridad, etc. Son 3.500 millones de pesos imprescindibles.

3) se va a mantener la política de expansión de Tiempo Completo aunque requiera gastos importantes en alimentación?”.

El impuesto de primaria

El Impuesto de Primaria es un impuesto anual que grava las propiedades inmuebles urbanas, suburbanas y rurales para financiar los créditos presupuestales de gastos e inversiones del Consejo de Educación Primaria.

Lo recaudado a través de este impuesto se utiliza principalmente para la alimentación y el transporte de los niños a las instituciones educativas, para tareas de reparación, mantenimiento y limpieza de escuelas y útiles escolares.

Según datos de DGI, en 2019 el Impuesto de Primaria recaudó $ 3.271.078.718.

En el pasado mes de mayo, DGI informó que el Impuesto de Primaria tuvo una baja de 12,2% real.