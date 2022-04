Allanamientos nocturnos: Cuando sientas abrir la puerta en la noche

Con el triunfo del No en sus manos, las autoridades nacionalistas del Ministerio del Interior volverán a plantear la reforma constitucional que permita allanar los domicilios durante la noche. La propuesta del exministro Jorge Larrañaga, rechazada en las urnas, genera debate y resistencia no solo desde la oposición; por distintos motivos, pero, sobre todo por oportunidad política, Cabildo Abierto y hasta el momento la senadora nacionalista Graciela Bianchi prefieren no aprobar el tema durante este período de gobierno.