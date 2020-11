Álvaro Delgado: reflexiones sobre el amor en tiempos de Covid-19

Al término de una reunión mantenida en esta jornada con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) de Canelones para la definición de los protocolos para los meses venideros, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, brindó una conferencia de prensa donde señaló que a Uruguay no habría que mirarlo «como ejemplo» por sus cifras de afectados por la pandemia, porque eso sería «demasiado soberbio».

Delgado, afirmó que, ante los datos actuales, será necesario “volver a limitar la cantidad de reuniones, hacerlas con menos gente y con mayor distancia entre las personas presentes, evitando así posibles contagios de coronavirus”.

«El virus nos hace ser muy humildes porque es tremendamente virulento, agresivo y mata. Prefiero hablar de Uruguay como referencia en función de un compromiso social en uso responsable y solidario de la libertad y obviamente con medidas sanitarias del gobierno nacional y los departamentales haciéndolas cumplir», apuntó Delgado, según consignó Radio Universal.

Considerando los meses por venir a los que definió como de mayor movilidad, “por las fiestas y el verano” se hace necesario disminuir los contactos con otras personas, con vista a evitar la aparición de nuevos brotes.

«Si teníamos muchas actividades, con menos gente, un poco menos actividades, distancias, sobre todo con grupos que habitualmente no interactuamos (…) la distancia no mata el afecto, no mata el amor, nos salva del coronavirus». «La distancia no mata la amistad, nos salva del coronavirus. Esas son las cosas que tenemos que tener claras», expresó el secretario de la Presidencia.