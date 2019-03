Álvaro Pereira: “Nacional tiene jugadores de sobra, tenemos que ganar”

Álvaro Pereira llegó como uno de los futbolistas experientes en este plantel de Nacional, los tricolores no han conseguido ganar oficialmente en la cancha, en lo que va del 2019, y hay muchas preocupaciones, para “Palito” hay que encontrar el funcionamiento.

Nacional partió esta mañana en charter hacia Barinas, Venezuela, con una escala técnica en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Uno de los jugadores con más experiencia en los tricolores es Álvaro Pereira, quién habló de este momento de Nacional y el partido por la Libertadores con Zamora que se viene: “Sabemos que no comenzamos de la mejor manera el torneo local, hemos quedado un poco relegados en el torneo, pero hicimos una autocrítica interna. Necesitamos ganar por el grupo, para comenzar a delinear lo que es este año y para comenzar bien en la Copa, creo que pasa por eso. Tenemos los pies sobre la tierra y sabemos que de esto se sale trabajando. El miércoles tenemos una nueva oportunidad, hay que encontrar el funcionamiento del equipo”, dijo Álvaro Pereira.

“Tenemos que transmitir tranquilidad, que a lo mejor los más jóvenes no la tienen o en momentos de más tensión es cuando se ponen más ansiosos. Hay que hablarles, apoyarlos, dándoles para adelante, diciendoles que las cosas van a salir. Yo a veces escucho por ahí que Nacional no tiene referentes, la verdad me causó mucha gracia, pero son cosas que pasan.

Nacional tiene jugadores de sobra, referente no sólo se es en la edad o en la trayectoria, sino que es el que tiene la capacidad de sacar el grupo adelante. A veces el tema del referente genera un poco de conceptos equivocados, que lo busquen en el diccionario para ver lo que significa. Me gustaría aclararlo. Pero en estos momentos es cuando más se ven los referentes y le aconsejan a los más jóvenes”.

Consultado sobre el partido con Zamora, Pereira dijo.

” Lo que más nos preocupa es nuestro rendimiento, hacerlo bien. Hacer las cosas buenas que hicimos en algún momento de los partidos y lo que nos pide Eduardo (Domínguez). Tenemos mucho para mejorar, somos conscientes. Queremos darle una alegría a la gente, que viene apoyando en todos los partidos y se lo merece”.