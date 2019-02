Álvaro Recoba: “Esta es mi gran pasión”

Por Edgardo Buggiano

“Este es mi décimo carnaval, una satisfacción bárbara, y parece que fue ayer, nunca pensé, vine por una changuita y me quedé”, confiesa Álvaro Recoba, sucesor del Boyero. “Empecé en 2010, me acuerdo que fue el segundo año que ganó A Contramano, que después no se dio más que una murga ganara dos años seguidos, y acá estoy”.

¿Cómo has visto la primera rueda de este carnaval, que por suerte ha tenido pocas suspensiones?

Un día antes del carnaval escuchaba los comentarios de todo el mundo, que había unos espectáculos impresionantes, que iba a ser una lucha tremenda entre siete u ocho murgas, que iban a reventar el Teatro de Verano. Fueron pasando las etapas y vi muy buenos espectáculos, pero te digo la verdad, no es que no quiera tirar una opinión: no vi a nadie despegado. Me parece que la segunda rueda y sobre todo la liguilla va a ser decisiva, más con el tema de los puntajes de este año, por los coeficientes. En general hay muy buenos espectáculos. En parodismo los vi muy bien, vino gente del interior, como Sinvergüenzas, que hizo un trabajo dignísimo. Aristophanes hizo un par de parodias muy buenas, y hay que tener en cuenta que en esta categoría van a ir ajustando, y los grandes son los grandes, acá no hay tu tía, es muy difícil que aparezca un espectáculo de los grandes que fracase, va a haber una pelea bárbara. En humoristas, la confirmación de Cyranos, creo que Sociedad Anónima está en un año excelente, me parece que Carlitos Barceló tiene que estar muy contento. Los Chobys mejoraron notoriamente en el tema de producción y vestimenta, grata sorpresa de Los Joker’s y aparecieron Los Rolin con cosas importantes. En revistas y lubolos, los conjuntos mantienen el nivel del año pasado, y creo que va creciendo todo, es impresionante el despliegue del carnaval. La gente tiene que estar muy contenta, somos muy críticos y muy exigentes, es imposible que todos los años se sigan superando una enormidad; hay momentos en los que tenés que decir “hagamos un poquito la plancha” porque, si no, esto va a explotar un día, en el que no va a dar el Teatro de Verano para actuar.

Con el tema de los coeficientes, el reglamento se aplica para emparejar hacia la creatividad y no tanto para el lado de la producción, más allá de que en eso se mejoró mucho.

Me da la sensación de que esto le hace bien al carnaval; nunca lo hablé con él, pero el gran fanático de esto es Ramiro Pallares [el presidente del jurado], es lo que dice el reglamento, el ingenio y la creatividad tiene que prevalecer sobre el lujo; si no son las palabras exactas, están muy cerca. Este año se pudieron concretar cosas muy importantes, como que vinieran 44 conjuntos; con todo el respeto que me merecen los fuera de concurso, me parece que el teatro es para los que vienen a concursar. Otra será la historia cuando llueva un día y se suspenda la mitad de la etapa, pero el incluir más murgas fue fundamental; si somos críticos, tenemos que serlo para lo malo, pero también para lo bueno. Todo esto por encima de lo que fue el desfile. A los más veteranos nos cuestan los cambios, tremendamente, pero lo que hizo el Turco Gerardo Reyes, el gerente de espectáculos y festejos de la intendencia, fue un golazo, acortó el desfile, se le dio más calor, el desfile estaba muy frío últimamente; las últimas cinco cuadras después de la intendencia era tremendo. Me acuerdo que le pregunté: “Gerardo, ¿por qué no lo seguís hasta Ejido? Él me dijo: “Vos sabés que me parece bien hasta plaza Cagancha”. Hay que darle la razón y sacarse el sombrero, estuvo bárbaro. Los carnavaleros estuvieron contentos, creo que los directores, la gente de Daecpu, todos están de acuerdo que esto estuvo bien así, por eso te digo que el carnaval de 2019 arrancó con algunos cambios que son importantes, beneficiosos.

Acá en el Teatro también hubo cambios, siguiendo la línea de lo que decías, que también fueron beneficiosos.

Empezando por el sonido; no soy técnico, aclaro, pero entiendo que pueden venir técnicos que saben de esto y digan que se mantienen algunas falencias, pero recuerdo otros años, que eran todas las noches problemas con el audio, creo que la empresa que tiene la responsabilidad del audio se ha preocupado sobremanera, atendiendo las críticas, atendiendo los pedidos de Daecpu que paga un buen dinero por esto. No digo que sea caro o barato, pero tengo entendido que es un dinero importante ¡porque hay que amplificar este monstruo! Hay que amplificar cuatro conjuntos que a veces son todos de categorías diferentes. Te vienen a cantar 17 murguistas, son trece en la cuerda, más el director, más la batería; después te vienen los humoristas y atrás los lubolos, sacá todos los micrófonos, pero amplificá los tambores, el coro y los solistas; las revistas, los parodistas, micrófonos de mano, las vinchas, es tremendo. Me parece que la empresa ha mejorado notoriamente, es algo en lo que muchos directivos de Daecpu hicieron hincapié en que debía mejorar. El Bocha Pintos, que sabe mucho de audio, ha sido muy importante en esto. Se ha mejorado el Teatro de Verano, se han hecho cosas importantes de a poquito, que son todos elementos que les vienen bien a los espectáculos”.

Es difícil comparar un carnaval con otro, pero, por lo que decías hace un rato, veo seis o siete murgas que están en la pelea, van diez a la liguilla; hay tres puestos para otras seis o siete que pelean esos puestos.

El otro día pensaba, es un exageración lo que te voy a decir, de las diez que entran a la liguilla, todas van a venir con expectativa de definir. Es cierto que con este tema de los coeficientes hay rubros que pesan más que otros, pero eso es como vos decís, lo hace más justo. Lo digo como espectador, porque no sé nada de canto, me gusta el carnaval y me gusta ver un buen espectáculo. Yo quiero que la murga cante y tenga un buen texto, después acompaña la ropa, que me haga reír un poco, que critique. En parodismo, tenemos espectáculos notables en la categoría. El humorismo tiene que hacer reír, pero como esto es por rubros, mejora todo esto, pero van a premiar a la esencia de la categoría. Mirá que a esta altura del carnaval ya tenías el run run de la gente, del hincha, olvidate del jurado, que, dicho sea de paso, yo creo en lo que se hace en el jurado, creo que se pueden equivocar, pero no hay nada; hace diez años que estoy y se han desmitificado un montón de cosas, del telón, del sonido, del jurado. Pero es el folklore del carnaval, pero si no está, el carnaval tampoco existe; pero no hay ningún run run en ninguna categoría.

En una, sólo en una.

Sí, puede ser, ¿pero vos crees que los demás no van a venir a pelear? Esto es lo que a uno lo hace sentir feliz, yo vengo loco de la vida al carnaval, porque de antemano tenés este folklore, sé que lo que menos gusta es saludar a los componentes cuando se van porque te preguntan: “¿Cómo estuve?”.

Tengo directores amigos a los que les digo la verdad: “Hay una murga este año que está fuerte”. Y les dije la verdad, esto me gustó y esto no, pero se los digo porque son amigos y sé que no se van a enojar, pero cuántos se te enojan o se te ofenden, más en el lugar que estoy, en el que tenés que tener cuidado con el énfasis que le ponés a una murga u otra, no sabés las veces que tuve que explicar que no es el énfasis que ponés, si no el cuerpo que tiene una palabra en el título de la murga. Pero soy feliz acá, esta es mi gran pasión.