Alvaro Villar: «el FA es la fuerza que eligen los montevideanos para dirigir la ciudad»

Alvaro Villar, uno de los candidatos a la intendencia de Montevideo, concedió una extensa entrevista que fue publicada en esta jornada por la Diaria.

En ella, Villar expresó su convicción de que las elecciones departamentales en la capital del país, se dirimirán a favor del Frente Amplio: ”Todas las encuestas que han salido muestran que el FA es la fuerza que eligen los montevideanos para dirigir la ciudad en los próximos cinco años”, para el candidato a la intendencia lo que habrá que observar es el comportamiento de los electores con respecto a los tres candidatos de la fuerza política que representa: “la posibilidad que va a tener cada ciudadano es de definir con su voto quién de los tres será el próximo intendente, dado que hay un triple empate”.

Alvaro Villar añadió que el resultado final: “Está en la interna, pero es una decisión abierta: al haber un triple empate, la decisión pasa a ser de todos y no solamente de los frenteamplistas”.

En la entrevista se le consultó por varios temas, entre ellos, las denuncias que lo han tenido como blanco en las últimas semanas, la definición de no debatir con la candidata de la coalición multicolor, las relaciones con ADEOM y su posición con relación a las privatizaciones en algunos de los servicios por parte de la intendencia de Montevideo.

Con respecto a la denuncia sobre acoso en el hospital Maciel, a partir de las declaraciones de una cirujana en el programa Santo y Seña, Villar afirmó: “Lo que dije es que yo no recibí en ningún momento una denuncia. De haber recibido en algún momento una denuncia, hubiera actuado implacablemente contra este hecho. En una grabación, la doctora dice que ella presentó una acusación en la Sociedad de Cirugía y yo le pedí que hiciera esa denuncia, y ella dijo que no la iba a hacer para proteger a la persona. Le pedí reiteradamente, no solamente ese día, que denunciara, y la derivé a una comisión integrada por dos psicólogas y una psiquiatra, en la que se cuidaba la confidencialidad de lo que ella planteaba, y en esa comisión ella en ningún momento planteó ninguna de estas denuncias (…) Yo no logré que ella hiciera la denuncia”.

Villar rechazó la idea de que sus tareas al frente de la dirección del hospital pudieran haber incidido en la forma en que se abordó este tema: “Ninguna otra tarea que yo tuviera como director justifica que yo no le dedique a cada funcionario el tiempo que requiere una denuncia. En ninguna de las comisiones se presentó una denuncia por acoso sexual; por lo tanto, no es que no le dediqué el tiempo necesario. Cuando yo hablo de que siempre se puede hacer más, hablo en el sentido de que el aprendizaje sobre este tema es continuo. Nosotros estamos aprendiendo sobre esto y viendo, a la luz de los hechos actuales, que tenemos que seguir buscando otras formas de resolver situaciones como estas para que no vuelvan a darse”.

Consultado sobre los posibles efectos que esta situación pudiera haber traído para el curso de la elección y sobre su posible intencionalidad política, el candidato a la intendencia rechazó esa forma de pensar el problema planteado: “Meterme a pensar las cosas así no aporta. Cuando surge una situación así lo que uno tiene que pensar es si podría haber hecho algo diferente a lo que hizo y en cómo mejorar la forma en que resolvemos estas cosas, porque de lo que no tengo duda es de que el acoso contra la mujer existe, que hay problemas graves de acoso en todas las instituciones, también en la salud, y que si bien en cada momento yo sentí que había hecho todo lo que estaba en mis manos para resolver esto, y que actué de acuerdo a la ley y a los procedimientos, no dejo de interrogarme sobre si podemos buscar otras formas de encarar estos temas, que logren erradicarlos para siempre”, dijo.

Con respecto a la decisión de la cancelación del Carnaval de las Promesas, expresó su desacuerdo y explicó: “reconozco la voluntad de [el intendente Christian] Di Candia de enfrentar el problema. Valoro mucho eso, y hay que estar en los zapatos de quien tiene que tomar esa decisión; él tomó esa decisión dura en contra de que estas cosas pasen. Podremos discrepar con la tranquilidad que uno tiene cuando está afuera, pero no puedo dejar de decir que valoro la valentía que tuvo al enfrentar el problema”.

Para el candidato a la intendencia de Montevideo, se torna imprescindible desarrollar una política que desarrolle la atención a estos temas desde la intendencia: “Aumentando los canales por los que las mujeres puedan hacer las denuncias y siendo implacables con cada una de las denuncias, pero sobre las personas y los responsables de haber llevado adelante hechos violentos o hechos de acoso (…) Situaciones de acoso, como se demostró, ocurren en la medicina, en las facultades, en el carnaval, en el deporte; en todas las áreas”, expresó señalando, al mismo tiempo, su negativa a sancionar al carnaval o a la cultura, porque “Cada comparsa mueve más de 300 personas; los conjuntos de carnaval son el sustento del tejido urbano de la mayoría de los barrios de Montevideo”.

Sobre el relacionamiento que prevé con ADEOM dijo: “El vínculo con los trabajadores de la intendencia es uno de los puntos clave de la gestión de los próximos cinco años (…) para poder llevar adelante una transformación grande es indispensable hacerlo con los trabajadores del lado de los cambios (…) es clave recuperar el orgullo de ser trabajador municipal y que la población reconozca y valore el trabajo que estas personas hacen por ellos (…) tener el apoyo de ADEOM es clave. Tiene que haber una construcción sistemática de confianza, de transparencia, de acceso real a todas las decisiones y a todos los datos que maneja la intendencia, tiene que haber accesibilidad al intendente e interlocutores válidos en todo el proceso”.

La entrevistadora indagó en un tramo del intercambio el álgido punto de las privatizaciones de servicios por parte de la intendencia, en este sentido Villar describió su perspectiva de trabajo afirmando: “La gestión se basa en que uno, con la gente que tiene y con los recursos que tiene, logre cumplir con las obligaciones que tiene. Cuando se contrata a una empresa para que haga el trabajo que teníamos que hacer nosotros estamos mostrando, de alguna manera, que no logramos gestionar para que nuestros funcionarios cumplieran con su tarea. Yo les dije a los trabajadores de ADEOM que voy a ser intransigente en exigir que cada uno de los trabajadores, empezando por el propio intendente, trabaje desde el minuto que marca la entrada hasta el último minuto antes de marcar salida. Y ellos me dijeron que iban a apoyar eso, que no amparaban a trabajadores que no cumplieran ni a vagos, irresponsables y faltadores”.

Respecto a la cuestión del debate entre candidatos del Frente Amplio y Laura Raffo, Alvaro Villar recordó que a él le “gustaba la posibilidad de debatir con Raffo y sigo pensando que eso sería conveniente, lo único es que no se encontró una forma de instrumentar esto y se valoró, además, la inconveniencia de realizar la entrevista con el presidente, en la medida en que se consideró que no se debía meter en la campaña electoral”.

Alvaro Villar describió su posición sobre las críticas que ha venido realizando la candidata de la coalición que subrayan “el incumplimiento del Frente Amplio”, durante los largos años al frente de la gestión de la intendencia más importante del país, en respuesta a ello dijo: “El FA fue capaz de construir la mejor red de saneamiento de América Latina en estos 30 años. Debajo del piso de Montevideo hay 3.000 millones de dólares invertidos en una red de saneamiento, que todavía hoy se sigue extendiendo (…) fuimos capaces de hacer esa red de saneamiento más toda una enorme transformación de la ciudad, y ahora podemos plantearnos el desafío de hacer la mejor red de transporte colectivo de América Latina” y agregó señalando ejemplos de temas a resolver, tales como: “El tiempo que pasa la gente en las paradas esperando el ómnibus tiene que disminuirse, porque en muchas zonas de la periferia esos tiempos, que pueden superar la media hora, implican también, en determinadas horas de la noche, riesgo de vida. Si apostamos al transporte colectivo apostamos a la seguridad de nuestra gente”.

Para el candidato del Frente Amplio “la transformación no puede ser sólo en el transporte (…) necesitamos hacer una transformación muy grande en el sistema de procesamiento de los residuos, en la limpieza de la ciudad, que hoy es insuficiente; necesitamos renovar las veredas en una gran cantidad de barrios de Montevideo. Tenemos que hacer posible un sistema de clasificación en domicilios, permitiendo mantener el valor de la basura, pero con una mirada de izquierda: los clasificadores tienen que quedar dentro del sistema y no ser excluidos del sistema de clasificación. Y para todo el cambio que queremos dar tiene que haber una apuesta muy fuerte a la cultura, fortalecer las comparsas de barrio, fortalecer los conjuntos de carnaval, fortalecer la vida deportiva, los clubes de baby fútbol”, afirmó.